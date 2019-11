Kyberútokmi sú ohrozené aj mestá, bezpečnostný incident riešila i Bratislava

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Cieľom hekerov sa čoraz častejšie stávajú aj mestá a obce. Na rozdiel od veľkých korporácií a štátnej správy nemajú veľký rozpočet, aby si mohli budovať sofistikovanú bezpečnostnú infraštruktúru. Zároveň spravujú dostatočný objem financií na to, aby boli zaujímavým terčom pre útočníkov. Tí sa neraz snažia ovplyvniť napríklad rozhodovanie o použití istých finančných prostriedkov v prípade občianskych hlasovaní na internete. Uviedol to IT expert a generálny riaditeľ Aliter Technologies Peter Dostál.