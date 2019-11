MIMORIADNY ONLINE 30. výročie Nežnej revolúcie: Česi pochodujú ulicami, silný odkaz zo Slovenska

pred 30-imi rokmi padol totalitný režim vďaka študentom, hercom a občanom oboch republík, ktorí sa nebáli a vyšli do ulíc, bol to Deň boja za slobodu a demokraciu

jubileum Nežnej revolúcie si pripomenie premiér Peter Pellegrini, predseda parlamentu Andrej Danko, prezidentka Zuzana Čaputová i ďalší politici

Čaputová a Zeman si pripomenuli výročie študentského protestu a otvorili Český dom v Bratislave

na Slovensku aj v Česku sa konajú desiatky spomienkových akcií

včera sa v ČR konala demonštrácia, organizátori dali ultimátum českému premiérovi Andrejovi Babišovi, pochod dnes v Bratislave organizuje aj iniciatíva Za slušné Slovensko

Podľa prezidentky Čaputovej zmena ešte nie je dokončená

17:28 Igor Matovič opäť vyzval na Námesti SNP opozíciu, aby sa spojilia. Richard Sulík povedal, že slobodu využili mafiáni na to, aby ovládli krajinu.

17:11 Začalo sa zhromaždenie Za slušné Slovensko. Sledujte ho s nami ONLINE.

16:52 Andrej Kiska povedal, že ideály Nežnej revolúcie sa zatiaľ nenaplnili. „No nezobrali nám slobodu a ideály. My musíme urobiť všetko preto, aby skutočne zvíťazila pravda a láska nad lžou a nenávisťou,“ povedal na pódiu.

16:44 Výročie si uctili aj predstavitelia koalície PS/SPOLU.

16:22 Na Námesti SNP sa stretli predstavitelia opozície. Na pódiu vystúpila kapela Tublatanka, neskôr aj predstavitelia opozície.

16:11 Česi pochodujú Prahou.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

15:45 Obete komunistického režimu si pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripomenula pri Bráne slobody na Devíne aj prezidentka Zuzana Čaputová. Pietnej spomienky sa spolu s ňou zúčastnili viacerí štátni predstavitelia, pamätníci, ale aj desiatky ďalších ľudí.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Prezidentka v príhovore zdôraznila, že nemáme právo zabudnúť. „Kto si v dobe neslobody vybral možnosť, že bude klásť odpor režimu, vybral si najdôstojnejšiu alternatívu ľudskej existencie a preto si zaslúži našu hlbokú úctu. Všetkým väzneným, prenasledovaným a postihovaným chcem preto povedať - tým, že ste bojovali za svoju slobodu, zaslúžili ste sa o našu slobodu,“ vyhlásila.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

15:15 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a krajinský radca Dolného Rakúska Martin Eichtinger počas 4. ročníka podujatia Víkend zatvorených hraníc na Cyklomoste slobody v rámci Medzinérodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

14:45 Pellegrini absolvoval aj slávnostný obed s Babišom.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

14:20 Andrej Danko odcestoval v nedeľu popoludní na dvojdňovú pracovnú cestu do Prahy, kde sa zúčastní na programe k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorý zahŕňa aj schôdzku predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky. Súčasťou nedeľného programu je slávnostné otvorenie výstavného projektu Nežná revolúcia a multimediálnej expozície Momenty 20. storočia v pražskom Národnom múzeu. Šéf slovenského parlamentu následne v českej metropole položí kytice, zapáli sviečku pri pamätníku 17. novembra na Národnej triede a zúčastní sa na slávnostnom koncerte v Divadle Hybernia.

13:30 Podľa Juraja Šeligu zápas o slobodu stále pokračuje.

12:48 Výročie Nežnej revolúcie si pripomenul aj policajný prezident Milan Lučanský.

12:32 Slobodu treba chrániť, uviedla strana Za ľudí

„Nenechajme si zobrať naše sny. Nenechajme sa znechutiť. Stále máme ideály. A máme aj slobodu. Žiaden boj nie je prehraný, kým ho sami nevzdáme. Sloboda nám dáva možnosť ale aj povinnosť meniť veci, ktoré nám prekážajú,“ hovorí Andrej Kiska, predseda strany Za ľudí.

„Naša nádej na lepšie Slovensko je dnes väčšia ako prekážky, ktoré nám stoja v ceste. Máme vlastný štát a svoj osud držíme vo svojich rukách. Urobíme všetko preto, aby bolo Slovensko na tejto ceste úspešné,“ povedala podpredsedníčka strany Veronika Remišová.

12:20 Andrej Hrnčiar spomína na Nežnú revolúciu. V tom čase bol tretiak na gymnáziu.

12:10 Predseda parlamentu Andrej Danko si uctil obete minulého režimu a položil vence pri Bráne Slobody v Devíne a na cintoríne Vrakuňa.

11:48 Predseda vlády vo svojom prejave zdôraznil, že zmena režimu vo vtedajšom Československu bola "neodmysliteľne spätá s inšpiráciami z Poľska a Maďarska, ako aj z pádu symbolu rozdelenej Európy – Berlínskeho múru". Naopak, dynamika a spôsob revolučných zmien v Československu zase podľa jeho slov "inšpirovali vývoj v bývalej NDR i v susednom Poľsku a Maďarsku".

Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok

11:35 Nežnú revolúciu pripomenie videomapping na Bratislavskom hrade

Na fasáde Bratislavského hradu bude v nedeľu po prvý raz videomapping. Pripomenie udalosti, ktoré viedli k Nežnej revolúcii. Informovala o tom Dominika Vavrová z Ústavu technológií a inovácií. „Obsah videomappingu odzrkadľuje emócie, ktoré prežívali občania ČSSR počas komunistického režimu. Tieto emócie nás budú sprevádzať dejom a vyústia k Nežnej revolúcii 17. novembra 1989, až po jej úplný koniec a oslobodenie národa,“ priblížil riaditeľ ÚTI Peter Matuška. Videomapping bude v troch časoch - o 18.00, 19.00 a 20.00 h. Návštevníci ho budú môcť sledovať z vonkajšieho priestoru areálu Bratislavského hradu. Vstup je voľný.

11:15 Výročie Nežnej revolúcie si občianskymi zhromaždeniami pripomenie aj iniciatíva Za slušné Slovensko. Vo viacerých mestách organizuje zhromaždenia 30 rokov po - stále Za slušné Slovensko. V Bratislave sa zhromaždenie začne symbolicky o 17.11. h na Námestí slobody.

10:58 „Obe krajiny majú byť na čo hrdé,“ povedal slovenský premiér. „Dnes vidíme, že sme si mentálne opäť postavili barikády, ktoré sme pred tridsiatimi rokmi spoločne zbúrali. Nech žije Česká a nech žije aj Slovenská republika,“ dodal.

10:56 Svoj prejav teraz číta Peter Pellegrini.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

10:50 S prejavmi postupne vystúpili premiéri V4 Mateusz Morawiecky a Vikto Orbán, Viktora Orbána a predseda nemeckého Spolkového snemu Wolfgang Schäuble.

10:28 Babiš chváli Havla. „Bol som členom Komunistickej strany, na čo nie som pyšný. Nebol som tak odvážny a angažovaný ako Václav Havel,“ povedal Babiš.

10:24 S príhovorom v Národnom múzeu vystúpil Andrej Babiš.

10:18 Peter Pellegrini spolu s Andrejom Babišom a ďalšími predstaviteľmi V4 sa momentálne zúčastňuje otvorenia výstavy v historickej budove Národného múzea. Program otvoril tzv. videomaping s názvom Cesta k slobode.

9:23 Na štátnej hranici s Rakúskom sa pri Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi symbolicky uzavrie štátna hranica ako spomienka na obete Železnej opony. Cez most sa bude dať prejsť len s cestovnou doložkou. Počas dňa sa cez most symbolicky prejde i predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorý sa tam stretne aj s krajinským radcom Dolného Rakúska Martinom Eichtingerom.

9:10 Andreja Babiša prišiel spolu s ministrami zapáliť sviečku na Národnú triedu v Prahe. Dav ľudí ho vypískal. „Máme 30 rokov slobody a demokracie, takže ľudia prejavujú svoj názor. To je v poriadku,“ reagoval český premiér. Z davu sa ozývalo skandovanie "ŠtB, ŠtB, ŠtB" alebo "Vypadni odtiaľto, eštebák!". Ďalší kričali opakovane "hanba, hanba".

Zdroj: Facebook/Andrej Babiš

8:58 Peter Pellegrini odcestoval do Prahy, kde sa zúčastní na programe k 30. výročiu Nežnej revolúcie v Národnom múzeu v Prahe. V rámci programu vystúpi s prejavom.

8:52 „Pre mňa udalosti, ktoré som vtedy zažil, znamenali to najlepšie, čo som mohol zažiť vo verejnom živote,“ spomína na Nežnú revolúciu jej priamy aktér a neskôr kooptovaný poslanec Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu (VPN), publicista Juraj Hrabko.

8:45 Na pietnej spomienke na obete komunistického režimu sa na Devíne pri pamätníku Brány slobody zúčastnia Čaputová aj Danko. Tomu bude predchádzať svätá omša, ktorú bude celebrovať biskupský vikár Jozef Paluba. Na tom istom mieste sa zúčastní na pietnom akte neskôr aj Pellegrini, ktorý položí veniec k pamätníku Brány slobody v spoločnosti premiérov Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Zdroj: Facebook:Zuzana Čaputová

8:30 Spoločnosť sa s komunistami nevyrovnala dostatočne, preto tu stále „strašia“. Pripúšťa to herec, bývalý politik a tribún Nežnej revolúcie Milan Kňažko. Je podľa neho hanba, že 30 rokov po revolúcii môže za ústavného sudcu kandidovať človek, ktorý je hrdý na to, že bol komunista. „Je hanba, že sa taká kreatúra môže vyskytnúť na takom vysokom poste v justícii. Je to choré,“ povedal Kňažko.

8:26 Výstavu, špeciálnu nulovú bankovku a jazdy historickými vozidlami avizuje na víkend k 30. výročiu Nežnej revolúcie Slovenské národné múzeum v Bratislave. Jazdiť historickými trolejbusmi a električkami budete môcť od 12-ej do 18-ej zadarmo.

8:20 V Česku sa včera konala demonštrácia, na ktorej organizátori protestu, spolok Milion chvilek, dali českému premiérovi Andrejovi Babišovi ultimátum.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

8:15 Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že zmeny ešte stále nie sú dovŕšené.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

8:12 Bratislava má od včera oficiálne Námestie Nežnej revolúcie, ktoré predstavil bratislavský primátor Matúš Vallo.

8:07 V Česku sa 17. november spája s dvoma historickými udalosťami: na jednej strane ide o Medzinárodný deň študentstva a na druhej strane o začiatok Nežnej revolúcie, ktorú v Česku nazývajú Zamatová (v češtine sametová).

8:00 Oslavy 30. výročie sa začali už včera, kedy si mnohí pripomínali predvečer Nežnej revolúcie. 16. novembra sa konal študentský protest. Včera si ho ľudia uctili a vydali sa po rovnakej trase.

17. novembra 1989

Nežná revolúcia (alebo Sametová revoluce) je názov pre udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatní občania. Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti násiliu a v Česku Občianske fórum. V piatok 17. novembra sa v Prahe na Albertove zišli českí aj slovenskí študenti vysokých škôl pri oficiálnom pietnom akte pri príležitosti 50. výročia smrti Jana Opletala a zatvorenia českých vysokých škôl v roku 1939 nacistickým Nemeckom.

Zdroj: TASR

Zhromaždenie bolo oficiálne pod patronátom mestskej vysokoškolskej rady Socialistický zväz mládeže. O 16-ej bolo prítomných asi 15-tisíc účastníkov. Študenti niesli štátne zástavy, spievali a skandovali požiadavku na zmenu pomerov v ČSSR. Z Albertova sa sprievod vydal na cestu Prahou. Postupne došiel až na Vyšehrad, kde bola po dvoch hodinách oficiálna časť programu ukončená. Po skončení oficiálnej časti sa dav vydal do centra mesta. V sprievode pochodovalo podľa odhadov nakoniec až okolo 50-tisíc osôb.

Zdroj: TASR

Približne 10-tisíc demonštrantov sa nakoniec ocitlo za Národným divadlom, kde im o pol ôsmej špeciálne jednotky zahradili cestu. Aby bolo zabránené ďalšiemu pochodu demonštrantov boli uzavreté dve ulice, a tým bol zablokovaný ústup smerom k Národnému divadlu. Desaťtisíc ľudí sa tak ocitlo uzatvorených medzi dvoma policajnými kordónmi. Demonštrácia pokračovala na mieste v pokojnej a nenásilnej podobe prevolávaním hesiel ako „Máme holé ruce“, ale aj politických ako „Jakeša do koša“.

Zdroj: TASR

Pokojné zhromaždenie sa zmenilo na bitku

V tejto dobe bol ešte demonštrantom umožnený individuálny voľný odchod. Polícia neskôr uzatvorila aj všetky susedné ulice takže demonštranti boli úplne obkľúčení. Približne o 20:15 došlo k zmene. Príslušníci ZNB a Oddielu osobitného určenia ministerstva vnútra (tzv. červené barety) veľmi razantne zakročili. Rozháňanie študentov sa zmenilo na brutálnu bitku. Študentov bili obuškami tak, že príslušníci vytvorili medzi sebou uličku, ktorou museli prejsť. Udalosť vyvolala medzinárodné rozhorčenie.

Zdroj: TASR

Po brutálnom zásahu polície proti študentom na pražskej Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra štrajkovali a 27. novembra sa uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. Začiatkom decembra po rezignácii komunistickej federálnej vlády bola vymenovaná nová vláda a prezident Gustáv Husák podal demisiu. Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka a za prezidenta ČSSR bol zvolený Václav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 1990.