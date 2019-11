PRÍHOVOR k 30. výročiu Nežnej revolúcie: Danko kritizoval médiá, Pellegrini hovorí o míľniku pre Slovensko

Nik nemá právo si privlastňovať 17. november, patrí všetkým

Sedemnásty november patrí všetkým, nik nemá právo si ho privlastňovať. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini v príhovore v RTVS pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Zároveň zdôraznil potrebu zodpovedného prístupu k novodobým zmenám. Upozornil na starnutie populácie, pohyby národov, spomaľovanie ekonomiky, klimatickú zmenu, nové technológie a umelú inteligenciu.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„Dnes sa svet opäť mení, hoci zmena je rafinovanejšia a menej viditeľná na prvý pohľad. Ale je možno ešte zásadnejšia ako pred 30 rokmi,“ skonštatoval Pellegrini. Zdôraznil, že v súčasnosti si už Slovensko nemôže dovoliť sociálne experimenty. „Už nemôže vyhrávať hrubá fyzická sila ako v 90. rokoch, už nemôžu tak ako kedysi bohatnúť na úkor všetkých partie mafiánov a rôznych podvodníkov,“ poznamenal s tým, že dôležitá je zodpovedná zmena.

Pellegrini podčiarkol potrebu nájsť súdržnosť a vzájomnú dôveru. Vyzval na hľadanie cesty k sebe, pričom kritizoval hádky a rozbroje. „Predsa sme pred 30 rokmi nebúrali múry preto, aby sme ich dnes medzi sebou a okolo seba opäť stavali,“ poznamenal. Premiér tiež pripomenul, že uplynulo 30 rokov od chvíle, keď sa zásadne začali meniť životy niekoľkých generácií. Úspech revolúcie podľa jeho slov nemožno pripisovať len jednotlivcom, ale státisícom ľudí v uliciach a na námestiach. Tvrdí, že v súčasnosti preto nemá nik právo privlastňovať si novembrovú revolúciu. „My, občania Slovenskej republiky, však spoločne máme na to, aby sme ako národ uspeli,“ dodal.

O slobodu treba bojovať každý deň

Sloboda je najvyššia hodnota, musíme ju chrániť a bojovať o ňu každý deň. Vyhlásil to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v príhovore v RTVS pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Poukázal aj na úlohu médií, kritizoval ich, že nie vždy šíria pravdu. Do spoločnosti podľa neho treba vrátiť pokoru aj dialóg. Pripomenul aj, že sloboda neexistuje bez zodpovednosti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Pred tromi desiatkami rokov sme ju vybojovali na našich uliciach. Napriek tomu ju musíme chrániť a bojovať o ňu, a to každý deň,“ povedal s tým, že sloboda neexistuje bez zodpovednosti. Treba podľa neho do spoločnosti vrátiť pokoru, ako aj dialóg medzi politikmi, médiami či občanmi. „Vráťme medzi seba zdravé uvažovanie a súdnosť. Zabudnime na emócie. Hovorme si navzájom pravdu, ale bez urážok a vzájomnej antipatie. Byť slušný, to neznamená druhého verejne pošpiniť, znevažovať. Chyby robíme všetci. Preto táto výzva. Všetci chceme žiť a vychovávať svoje deti na Slovensku. Preto nastal čas na národné zmierenie,“ skonštatoval Danko.

Danko kritizoval médiá

Danko v príhovore kritizoval niektoré "novodobé" médiá, odmieta, aby slúžili len Západu. Kým v minulosti médiá ovládali komunisti, v súčasnosti sú to oligarchovia, poukázal. Tvrdí, že viaceré "stranícke" denníky a televízie nemajú záujem šíriť pravdu a treba s tým bojovať.

„Počas bývalého režimu sme boli svedkami názorovej totality a cenzúry v rôznych straníckych médiách. Žiaľ, dnes po 30 rokoch od zmeny režimu, sme na tom podobne. Dnes ovládajú médiá oligarchovia, už to nie sú komunisti. Dnes máme niekoľko straníckych denníkov a televízií, a tieto nemajú záujem šíriť pravdu. Často ony rozhodujú, aká pravda je. Musíme s tým bojovať,“ uviedol Danko s tým, že aj na sociálnych sieťach sa často šíri nenávisť a klamstvá, ktoré sa schovávajú za falošné identity a slobodu prejavu. Danko vyjadril v príhovore úctu a vďaku všetkým, ktorí sa nebáli prejaviť svoj občiansky postoj v roku 1989.