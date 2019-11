Oslavy Nežnej revolúcie sa zvrtli: Babiša vypískal nahnevaný dav! VIDEO Hanba, hanba, eštebák

Za hlasného skandovania a piskotu zhruba 15 protestujúcich dnes ráno krátko po siedmej položil český premiér Andrej Babiš kvetiny a zapálil sviečku na Národnej triede. Protestujúci na Babiša čakali s transparentom "bráni sa" a nápisom "Bureš, ani to neskúšaj!". Hodinu po Babišovi kvetinu na Národnú priniesli aj pracovníci prezidentskej kancelárie.

Aj keď však premiér prišiel skoro ráno, na mieste ho už čakal celý rad demonštrantov. "Hanba, hanba, hanba, ŠtB," ozývalo sa z davu. Demonštranti pokrikovali na Babiša a nadávali mu. "Kam to nesieš, ty zbabelec," kričali. „Vypadni odtiaľto, eštebáka,“ kričali ďalší. Niektorí mali píšťalky a predsedu vlády vypískali. Polícia nahnevaný dav odtlačila.

„Proti vám protestovali, že vám nie je hanba!“ kričali ďalší ľudia v dave. Včera sa proti Babišovi konala v Česku na Letnej obrovská demonštrácia, na ktorú prišli podľa predbežných odhadov až 300-tisíc ľudí. Spolok Milion chvilek dal Babišovi ultimátum. Do konca roka má odvolať ministerku spravodlivosti Máriu Benešovú, alebo sám odstúpiť. Babiš na Národnú triedu neprišiel sám. Sprevádzali ho ministri z jeho politickej strany ANO - minister zdravotníctva Adam Vojtěch, priemyslu Karel Havlíček a školstva Robert Plaga, ministerka spravodlivosti Marie Benešová, financií Alena Schillerová i ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová.

Na adresu protestujúcich Babiš novinárom oznámil, že v ŠtB nebol. „Vyhral som trikrát súd a znovu ho vyhrám,“ dodal. Premiér Národnú triedu vníma ako symbolické miesto slobody a demokracie. K ultimátu, ktoré v sobotu zaznelo na demonštrácii na Letnej uviedol, že nechápe, prečo demonštrujúci chcú jeho demisiu. „Čo sa stane? Padne vláda, budeme mať krízu. Ja to nechápem,“ povedal. Za absurdné považuje to, že demonštrujúci od neho chcú, aby sa zbavil Agrofertu, keď ho nemá. Uviedol tiež, že niektorí poslanci, ktorí sa zúčastňujú demonštrácií na Letnej, rozkradli túto krajinu za posledných 30 rokov.

Babiš sa z Národnej triedy odobral v sprievodov členov vlády pešo k Národnému múzeu, kde sa dopoludnia s premiérmi krajín V4 a predsedom Nemeckého spolkového snemu Wolfgangom Schäubleom zúčastní slávnostného programu k 30. výročiu Nežnej revolúcie a prednesie prejav. Cestou si Babiš všimol neporiadok v dolnej časti Václavského námestia a utrúsil, že by si to mal pražský primátor Zdeněk Hríb (Piráti) upratať. Babiša sprevádzali takmer všetci členovia vlády za hnutie ANO, chýbali ministri životného prostredia a obrany Richard Brabec a Lubomír Metnar.

Podľa archívnych dokumentov bol Babiš, niekdajší člen komunistickej strany, od roku 1982 tajným spolupracovníkom totalitnej tajnej polície pod krycím menom Bureš. Babiš to odmieta a viedol kvôli tomu súdny spor na Slovensku. Slovenské súdy mu najprv dali za pravdu, po zásahu ústavného súdu však Babišovu žalobu, že je evidovaný ako agent neoprávnene, zamietli. Babiš sa teraz prostredníctvom ústavnej sťažnosti snaží zvrátiť rozhodnutie slovenských súdov. Vlani v decembri Babiš neuspel so žalobou na Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva.

V minulom roku si uctil Babiš 17. november krátko po polnoci, kde položil kvetinu. Svoj nočný príchod Babiš vtedy zdôvodnil tým, že skoro ráno letel do Švajčiarska za synom, ktorý trpí schizofréniou. Ľudia ráno kyticu hodili do koša. Dvom aktivistom za tento priestupok úradníci Prahy 1 tento rok v januári uložili pokutu, každý musel zaplatiť 2000 korún.

Pár minút po Babišovi dorazili na Národnú triedu aj predstavitelia ČSSD na čele s predsedom a vicepremiérom Janom Hamáčkom. Ľudia na nich takisto pískali, volali hanba a Hamáčka nazývali "chvostíkom". Hamáček potom v reakcii novinárom povedal, že ľudia majú právo vyjadrovať svoj názor, rovnako ako on má povinnosť si výročie pripomenúť.

