MAPA Viaceré oblasti Slovenska trápi extrémne sucho, na rozhraní mesiacov sme zažili teplotný šok

BRATISLAVA – Mesiac október bol na väčšine meteorologických staníc teplý až veľmi teplý. Priemerná mesačná teplota vzduchu sa pohybovala od približne 7 do 12 stupňov Celzia. Spočiatku sa zdalo, že na väčšine Slovenska sú normálne podmienky. Meteorológovia vtedy dokonca na niektorých staniciach ešte evidovali mierne vlhko. Počas októbra sa situácia zhoršila. Aktuálny stav sucha je alarmujúci.

Aktuálny stav sucha na Slovensku

Podľa údajov SHMÚ z 3. novembra je v povrchovej vrstve ojedinele na severe západného a stredného Slovenska výrazné až extrémne sucho, a na juhozápade Slovenska mierne až výrazné sucho. „Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo na severe až na hodnoty 20 až 30 %, na juhozápade je to najmenej 30 až 40 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe, v Slovenskom Rudohorí a Hornej Nitre,“ spresnil hydrometeorologický ústav.

Zdroj: SHMÚ

V mesiaci október bol mesačný úhrn zrážok nad 50 mm v Žiline (58 mm), Medzilaborciach (57 mm), Oravskej Lesnej (55 mm) a Čadci (52 mm). Najsuchšie bolo v Dudinciach a Nitre, kde spadlo len 16 mm. Mesačný výpar bol od 26 mm v Medzilaborciach do 57 mm v Mochovciach. V percentách normálu 1981 až 2010 bol výpar od 100 do 140 %.

Najprv silné mrazy, o pár dní prudké oteplenie

Od 28. októbra do 3. novembra boli na Slovensku zaznamenané veľké výkyvy teploty vzduchu. Mrazivé boli noci a rána uprostred týždňa. V noci na štvrtok (31. 10.) a piatok (1. 11.) klesla minimálna prízemná teplota vzduchu na niektorých miestach v kotlinách a v údoliach.

„Predovšetkým na severe Slovenska a v tatranskej oblasti, pod -10 °C, napríklad v Poprade to bolo -12 °C, v Oravskej Lesnej a v Podolínci -11,3 °C,“ skonštatoval SHMÚ s tým, že v daných regiónoch boli relatívne silné mrazy aj v úrovni 2 m nad zemským povrchom, napríklad v Oravskej Lesnej to bolo -9,1 °C, v Podolínci -8,8 °C a v Poprade -8,6 °C. „V Poprade to bola rekordne nízka minimálna denná teplota vzduchu pre 31. október aspoň od roku 1951 a bol tam prekonaný rekord -8,5 °C z 31. 10. 2006,“ pripomenul ústav.

Na konci týždňa sa potom rýchlo oteplilo, takže v nedeľu (3. 11.) dosiahla maximálna denná teplota vzduchu ojedinele viac ako 20 °C. „Žihárec a Gabčíkovo 21,0 °C, Bratislava, letisko 20,2 °C, Hurbanovo a Kuchyňa, letisko 20,1 °C,“ vymenoval SHMÚ. Súčasne podotklo, že v Žihárci to bola druhá najvyššia hodnota maximálnej dennej teploty vzduchu pre 3. november aspoň od roku 1961. „Zaujímavé je, že presne rovnako teplo tam bolo aj pred rokom (3. 11. 2018). Najvyššia maximálna denná teplota vzduchu, aspoň od roku 1961, tam 3. novembra bola dosiahnutá v roku 2008, 22,3 °C,“ dodal hydrometeorologický ústav.