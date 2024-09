Modlím sa k bohom, nech zaprší, spievajú Pekelné kone v "dokonale" načasovanom singli Neprší

Pekelné kone, 2024

Niekedy v druhej polovici augusta mi Tomáš Hricišák z kapely Pekelné kone napísal: "Budúci týždeň by sme chceli vypustiť nový singel Neprší. Pravdepodobne budeme rovno točiť aj klip, kým je text aktuálny – je to letná záležitosť." Kvôli dovolenkovému módu som mu odpísal až po dvoch týždňoch, v tom čase sa už klip dokončoval. No ako to už na nezávislej scéne býva, veci málokedy idú úplne podľa plánu. Skladba s klipom tak vychádza až dnes (13.9.) a jej načasovanie je tak zlé, až je dobré.