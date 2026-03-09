Talianska sopka vybuchuje každú chvíľu: Turistov lákajú najmä nočné erupcie

TALIANSKO - Stromboli je malý sopečný ostrov v Tyrrhenskom mori. Nachádza sa severne od Sicílie a patrí do súostrovia Liparské ostrovy. Má rozlohu približne 12 km² a trvalý pobyt tam má len pár stoviek ľudí, ktorí sú sústredení najmä v obciach Stromboli a Ginostra.
