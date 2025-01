Z virálneho VIDEA romantických zásnub vybuchnete do smiechu: Pozrite na ten DETAIL v pozadí

(Zdroj: TikTok/cassey_marie_xox)

Nie je nič krajšie ako verejná žiadosť o ruku – samozrejme, ak druhá polovička povie „áno“. Takéto momenty dokážu naozaj rozohriať srdcia všetkých prítomných. Jeden pár si natočil, ako sa zasnúbil na Vianoce v kruhu rodiny a priateľov. Video sa rýchlo stalo virálnym na TikToku, no dôvod, prečo získalo toľko pozornosti, vás pravdepodobne prekvapí. Zatiaľ čo väčšina prítomných zamilovanému páru srdečne gratulovala, jedna osoba na oslave to rozhodne neprežívala rovnako. Reakcia tejto ženy doslova ovládla sociálne siete, keďže používateľov TikToku šokoval jej výraz tváre. „Som zasnúbená!“ vyhlásila budúca nevesta Cassey Marieová hrdo v popise videa. Kým jej snúbenec kľačal na jednom kolene, v pozadí, hneď za jeho pravým ramenom, sedela iná žena, ktorá počas väčšiny 25-sekundového videa vyzerala znechutene.

„Musel som si to pustiť dvakrát, aby som si bol istý, že povedala áno,“ zažartoval jeden používateľ TikToku. Ďalší uviedol: „Vo vnútri by som bola úplne nadšená, plná radosti a už by som si v hlave plánovala rozlúčku so slobodou – ale mala by som ten istý neprítomný výraz ako dievčina v pozadí! Obrovská gratulácia!“ Tretí komentujúci vyhlásil: „Toto video bolo takmer dokonalé, až kým si nevšimnete tú dievčinu za ním, ktorá vyzerá, akoby bola nahnevaná na celý svet. Úplne zabila tú úžasnú atmosféru videa, ale nechajme ju tak – gratulujem páru!“ Cassey nakoniec v reakcii na jeden z viac ako 2 900 komentárov odhalila identitu ženy. V pozadí sedí priateľka jej brata, ktorá netrpezlivo čaká, kedy aj ona dostane zásnubný prsteň. Zatiaľ čo všetci ostatní prejavovali radosť, ona pôsobila rezervovane.

Po tom, čo video získalo veľkú pozornosť – a s ňou aj priateľka jej brata – Cassey zverejnila ďalšie video, kde podrobnejšie vysvetlila celú situáciu. Uviedla, že video získalo približne milión pozitívnych reakcií, čo vôbec nečakala. Priznala, že si nevšimla, že za ňou sedí jej snúbenec Nick, ani to, že jej budúca švagriná mala taký výraz tváre. Dodala, že v ich domácnosti má každý prirodzene neutrálny až prísny výraz, takže to nebola úplne jej vina – aj keď to mohlo vyzerať o niečo lepšie. Napriek tomu vyjadrila nadšenie zo svojich zásnub a poďakovala sa za všetky komentáre.