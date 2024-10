Muž pripravil pre svoju priateľku dokonalé zásnuby: VIDEO To, čo nasledovalo, nečakal ani v zlom sne!

(Zdroj: Instagram/mckennahiller)

NEW YORK – Žiadosť o ruku je často považovaná za jeden z najdôležitejších momentov nášho života. Každá žena si predstavuje dokonalý scenár, ako muž vyberie krásne romantické miesto a pokľakne pred ňou s perfektným prsteňom a vysloví tie najdôležitejšie slová. No nie vždy to dopadne ideálne, o čom sa presvedčil aj tento pár.

Muž sa rozhodol požiadať svoju priateľku o ruku pri malebnom jazere. Vtedy ešte netušil, že namiesto dojímavej chvíle bude nasledovať hotová komédia. Začiatkom tohto roka dostala modelka McKenna Hillerová dôležitú úlohu od svojho budúceho švagra – požiadal ju, aby natočila celú jeho žiadosť o ruku. Video začína tým, ako si priateľ jej sestry, elegantne oblečený v červenej košeli a krémových chino nohaviciach, kľaká na jedno koleno, keď spolu stoja na móle. Po tom, čo pohladí tvár svojho priateľa, žena príjme žiadosť o ruku. Zrazu sa ale blondínka otočí, aby videla reakciu rodiny, no omylom drgne do krabičky s prsteňom a tá vypadne z rúk jej budúceho manžela priamo do vody.

Našťastie McKenna zachránila zásnuby a bez váhania skočila pre prsteň do vody. Pri skoku ale nechtiac prevrátila aj fľašu piva. Vďaka jej pohotovej reakcii sa podarilo diamantový prsteň zachrániť a rovnako tak aj celé zásnuby. Hoci pôvodne plánovali, že video bude zdieľané len medzi priateľmi a rodinou, McKenna ho nakoniec publikovala na svoje sociálne siete, kde mnohých pobavilo. Jeden z komentujúcich napísal: „Prečo si ľudia stále myslia, že žiadosti o ruku na móle sú dobrá voľba? Toto sa deje vždy!“ Ďalšia priznala, že čakala, že vo vode skončí budúca nevesta, nie prsteň.

Zdá sa však, že zásnuby môžu prebehnúť ešte horšie. V decembri minulého roku sa stal jeden muž virálnou senzáciou na sociálnych sieťach kvôli zásnubám v Ríme. Video ukazuje pár tancujúci na rušnej ulici Via dei Condotti. Vtedy muž pokľakol na jedno koleno. Jeho partnerka však okamžite stuhla a gestami ho prosila, aby prestal. Začala kričať: „Nečakala som to. Nie som pripravená. To kvôli tomuto sme prišli do Ríma?“ opakovala viackrát. Keď sa ale muž znovu spýtal, aká je jej odpoveď, povedala rázne nie a bez váhania odišla.