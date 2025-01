Prípad, ktorý šokoval svet: Žena sa objavila v šou s ex-manželom a jeho milenkou! O pár týždňov bola mŕtva

(Zdroj: X/MirrorUSNews/Getty Images)

Spoločnosť Netflix nedávno uviedla nový dokumentárny film o jednej z najznámejších relácií Jerry Springer Show: Fights, Camera, Action (Bitky, kamera, akcia). Dokument sa zaoberá televíznym formátom, ktorý sa tešil diváckej obľube od roku 1991 do roku 2018, kedy bola šou zrušená. Dôvodom bola nepredvídateľnosť obsahu a násilie. Takýto chaos sa totiž vryl do reálneho sveta a často sa stávalo, že šou čelila rozhorčeným kritikám a požiadavkám na jej stiahnutie z vysielania kvôli extrémnemu obsahu. Obzvlášť znepokojujúci bol príbeh, v ktorom sa Nancy Campbellová-Panitzová stretla so svojím bývalým manželom Ralfom Panitzom a jeho milenkou. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nebola len niekoľko týždňov po odvysielaní zavraždená.

Campbellová-Panitzová súhlasila s tým, že príde do relácie. Až neskôr si uvedomila, že producenti od nej chcú iba hádku, ktorá by pútala pozornosť divákov. V novom dokumente účinkuje aj syn zavraždenej, Jeffrey Campbell. Hovorí, že dáva tomuto televíznemu formátu za vinu, že jeho matka zomrela. „Vidieť ju tam na javisku, kde vyzerá ako jeleň, ktorý sa ocitol vo svetle reflektorov. Prial by som si, aby som sa mohol vrátiť a povedať: Nerob to. Ona verila, že Ralfa deportovali do Nemecka a že šou mu zaplatí cestu späť do Ameriky, že sa zmieria a že svojej novej priateľke povie, že chce byť s mojou matkou,“ povedal jej syn, píše Unilad. V skutočnosti však bola do šou pozvaná aj Ralfova priateľka, ktorá sa na Campbellovú-Panitzovú prudko osopila. Tá ale reagovala odchodom z pódia, čo nepotešilo producentov, ktorí bažili po hádkach a bitkách.

Dva mesiace po účinkovaní v šou v roku 2000 Campbellovú-Panitzovú jej bývalý manžel zbil a uškrtil. Nakoniec bol za jej vraždu odsúdený na doživotie. Pri vynesení rozsudku sa sudca odvolával na šou a odsúdil konanie jej tvorcov a Jerryho Springera. Výkonný producent relácie Richard Dominick v dokumente poprel, že by relácia mala niečo spoločné s vraždou. Jeffrey však nesúhlasí a je presvedčený o tom, že jeho matka bola oklamaná a pokračuje v boji s reláciou. „Nemyslím si, že boli niekedy za niečo zodpovední. Ľudia len pozerajú túto šou a myslia si: To je normálne. Ale nie je to tak,“ dodal. Zároveň sa pokúsil zažalovať Springera a producentov relácie, ale od žaloby upustil bez akejkoľvek náhrady.