Chcete sa v zdraví dožiť vysokého veku? Raňajkujte TÚTO bežnú potravinu! Určite ju máte doma aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Ak chcete žiť dlho a zdravo, mali by ste do svojho jedálnička zaradiť jednu potravinu, ktorá je nielen veľmi výživná, ale aj naozaj veľmi chutná a hlavne dostupná. Na raňajky ju konzumuje väčšina dlhovekých ľudí na svete a veľkej obľube sa teší aj medzi mladými.

Väčšina najstarších ľudí na svete konzumuje na raňajky „superpotravinu“, ktorá je v skutočnosti celkom bežná. Skôr než sa k tomu dostaneme, rýchlo si vysvetlíme, kde sa nachádzajú najstarší ľudia na svete. Ide o obyvateľov USA v meste Loma Linda v Kalifornii. Táto lokalita patrí medzi Modré zóny podobne ako Sardínia, Okinawa v Japonsku, Nicoya v Kostarike a ostrov Ikaria v Grécku. Tieto miesta sú známe tým, že ich obyvatelia sa dožívajú sto rokov a viac. V spomínanej Loma Linde žije množstvo adventistov siedmeho dňa. Je to protestantská kresťanská denominácia, ktorá je známa tým, že jej členovia sa vyhýbajú alkoholu, fajčeniu a konzumujú bezmäsitú stravu. A čo by ste teda mali raňajkovať ak chcete byť dlho zdraví?

(Zdroj: Getty Images)

Pokiaľ plánujete ísť v stopách najstarších seniorov na svete, mali by ste si dať misku ovsenej kaše. A to každý deň podobne ako Marge Jettonová, ktorá aj vo veku 105 rokov vstávala každé ráno o 5:30, čítala si Bibliu, raňajkovala pomaly varené ovsené vločky, orechy a datle so sójovým mliekom a slivkovým džúsom, píše portál Unilad. Ovsené vločky majú totiž množstvo zdravotných výhod vrátane zníženia hladiny cholesterolu a zlepšenia srdcovej činnosti. WebMD uvádza: „Sú nutrične bohaté. Majú viac bielkovín ako väčšina obilnín a obsahujú aj množstvo vitamínov, minerálov, antioxidanty a rozpustnú vlákninu nazývanú beta-glukán, ktorá pomáha viacerým telesným systémom.“

Podľa štúdie realizovanej na dvoch tisícoch dospelých v Spojenom kráľovstve je ovos základom stravy mnohých mladých ľudí. Vyplynulo z nej, že ľudia vo veku 18 až 24 rokov konzumujú najviac ovsenej kaše zo všetkých vekových kategórií, a to až 39 percent. Často vyskytovaná bola aj príprava ovsenej kaše na noc na konzumáciu nasledujúce ráno. Ak je to naozaj tak, potom sa generácia Z uberá správnym smerom.