Najdlhšie žijúca rodina na svete odhalila svoje TAJOMSTVO: Celý život jedla TENTO jednoduchý pokrm!

Deväť súrodencov Melisovcov je známych ako najdlhšie žijúca rodina na svete. V roku 2012 boli zapísaní aj do Guinnessovej knihy rekordov za najvyšší spoločný vek, ktorý predstavoval 818 rokov. V roku 2023 bol ich životný príbeh zdokumentovaný v seriáli spoločnosti Netflix „Live to 100: Secrets of the Blue". Dokumentárna séria mapovala skúsenosti amerického výskumníka dlhovekosti Dana Buettnera, ktorý navštívil päť „modrých zón“ na svete, vrátane Sardínie v Taliansku, odkiaľ pochádzajú aj Melisovci. Modrá zóna znázorňuje oblasť sveta, o ktorej je známe, že v nej ľudia žijú dlhšie, ako je bežný priemer a Sardínia je jednou z nich. Buettner za zaoberá tipmi, ako si predĺžiť život zdravými prostriedkami a posvietil si aj na každodenné stravovanie spomínaných súrodencov.

A aký pokrm si Melisovcovci doprajú každý deň? Je rastlinného pôvodu a obsahuje potraviny plné vitamínov. „Každý deň ich života mali na obed to isté jedlo. Kváskový chlieb, polievku minestrone s tromi druhmi fazule,“ uviedol Buettner a pripomenul, že išlo o hustú polievku plnú záhradnej zeleniny, informuje portál Ladbible. „Vždy v nej boli tri druhy fazule: garbanzo, pinto a biela. A potom si dali malý pohár červeného vína,“ pokračoval a pripomenul, že vína nebolo nikdy viac ako dva deci. Členovia rodiny zároveň nevnímali tento spôsob stravovania ako niečo mimoriadne alebo prísne, ale naopak. Toto jednoduché jedlo si doslova vychutnávali.

Newyorská dietologička Samantha Cassettyová uviedla: „Ľudia, ktorí žijú najdlhšie a najzdravšie, zvyknú zjesť každý deň pol až jednu šálku fazule. Pozoruhodné je aj to, že v polievke sa používajú tri druhy fazule a viacero druhov zeleniny. Výskum naznačuje, že konzumácia tridsiatich jedinečných rastlinných potravín týždenne môže zlepšiť diverzitu čriev, čo je ukazovateľ zdravého čreva. Vaše črevá regulujú zdravotné funkcie, ako je krvný tlak, cholesterol, zápaly, náladu, hmotnosť a vstrebávanie živín, takže ak máte zdravé črevá, je pravdepodobnejšie, že budete žiť dlhšie a zdravšie.“ Fazuľa pinto je plná živín, bielkovín a vlákniny a neobsahuje žiadny cholesterol, rovnako ako fazuľa garbanzo. Biela fazuľa je podľa portálu Healthline plná vlákniny a bielkovín a je dobrým zdrojom mikroživín, vrátane kyseliny listovej, horčíka a vitamínu B6.

Napriek vyváženej a zdravej strave sa smrť nevyhla ani rodine Melisovcov. V posledných rokoch členovia rodiny postupne zomierali. Consolata Melisová zomrela v roku 2015 vo veku 108 rokov a bola najdlhšie žijúcou obyvateľkou svojho mesta, informoval denník The Guardian. V tejto rodine bola tiež najstaršia. Jej sestra Claudina zomrela v roku 2016 vo veku 103 rokov, Maria zomrela vo veku 100 rokov a Antonio vo veku 97 rokov.