Takúto HÁDANKU by ste na pohovore dostať nechceli: Ľudia zúria, vyriešia ju len skutoční géniovia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kandidáti majú len tri sekundy na to, aby poskytli správnu odpoveď, ak chcú získať prácu. Dino Dionne uviedol, že bol prekvapený z množstva absurdných výhovoriek, ktoré počul od ľudí, ktorí mu buď dali nesprávnu odpoveď, alebo na hádanku jednoducho nedokázali odpovedať. Zároveň spomenul, že jeho šesťročný syn vyriešil tento problém za 30 sekúnd. A o čo ide? Hádanka pozostáva z rovnice 3x3-3÷3+3 a popis príspevku na Linkedine ďalej upozorňuje, že ju dokážu vyriešiť len géniovia. Príspevok vzbudil záujem aj na sociálnej sieti Reddit, kde ho zdieľali a intenzívne o ňom diskutovali ostatní používatelia.

Namiesto toho, aby sa ľudia venovali samotnej rovnici, mnohí vyjadrili svoj hnev na manažéra kvôli tomuto testu. Jeden komentujúci napísal: „Správna odpoveď je ukončiť pohovor a nájsť si šéfa, ktorý nie je blbec.“ Iný dodal: „Tento pohovor učí len to, že ako uchádzač sa stretneš s nejasnými, zle formulovanými pokynmi a šéf sa nahnevá, keď nesplníš jeho očakávania v nereálnom časovom limite.“ V reakcii na test niektorí komentujúci uviedli, že ak by mali na odpoveď len tri sekundy, opustili by miestnosť ešte pred uplynutím tejto doby. Iní zase vyjadrili názor, že rýchla matematika nerobí prácu hodnotnou, ale skôr ju robí predvídateľnou a skriptovateľnou.

Napriek kritike sa našli aj takí, ktorí sa pokúsili vyriešiť rovnicu, pričom odpovede sa líšili – niektorí uviedli ako odpoveď číslo 1, iní tvrdili, že správna odpoveď je 11. Použitím pravidla BODMAS (alebo PEMDAS – zátvorky, exponenty, násobenie a delenie, a sčítanie a odčítanie) jeden z komentujúcich prezradil, čo možno považovať za správnu odpoveď. Vysvetlil: „Dostanem 11, keď sa riadim pravidlom PEMDAS (násobenie a delenie ako prvé, teda 3x3=9 a 3÷3=1, potom sčítanie a odčítanie, takže 9-1+3 = 11), a 5, keď idem priamo podľa poradia (3x3=9, 9-3=6, 6÷3=2, a 2+3=5).“