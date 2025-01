Dievčina odhalila ZARÁŽAJÚCE pravidlo posilňovne: Všetci musia mať oblečené TOTO, inak pôjdu von!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Posilňovňa Greenwich Village Athletic v New Yorku prekvapila novým pravidlom: všetci členovia musia nosiť výhradne čierne športové oblečenie. Tento krok má za cieľ podporiť inkluzívne prostredie, kde sa ľudia sústredia na cvičenie a nie na vzhľad alebo značky oblečenia.

Caitlin Emiková prekvapila mnohých, keď počas videa zo série „deň v mojom živote“ prezradila, že posilňovňa Greenwich Village Athletic, ktorú navštevuje, má jedinečné pravidlo v obliekaní. Posilňovňa zameraná na skupinový tréning vyžaduje, aby jej členovia nosili iba čierne športové oblečenie. Aj keď sa to môže zdať ako pravidlo z nejakého kultu, jeho cieľom je vytvoriť inkluzívne a neodsudzujúce prostredie na cvičenie. Caitlin Emiková pre portál news.com.au uviedla, že toto pravidlo nie je bežné v newyorských posilňovniach, no sama ho veľmi oceňuje. Podľa nej to výrazne uľahčuje rozhodovanie o oblečení a ako odborníčka na marketing si myslí, že tento prístup vyzerá veľmi dobre na sociálnych sieťach.

„Cieľom je, aby sa ľudia v posilňovni zamerali na cvičenie a vzájomnú podporu, nie na značky alebo oblečenie," vysvetlila. Posilňovňa je známa svojim silným zmyslom pre komunitu, ktorý povzbudzuje členov, aby sa sústredili na svoju fitness cestu a nie na vzhľad. Emiková na svojom účte na TikToku ďalej vysvetlila, že vďaka tomuto pravidlu sa členovia posilňovne navzájom neporovnávajú, čo eliminuje negatívne myšlienky typu „nevyzerám tak skvelo ako ostatní". Video získalo veľký úspech na sociálnych sieťach. Mnohí používatelia reagovali pozitívne, pričom jeden komentoval: „Počkaj, to je naozaj dobrý nápad."

Tento krok je súčasťou širšej zmeny vo fitness odvetví, ktorá zahŕňa aj kontroverzné rozhodnutia niektorých majiteľov posilňovní. Austrálsky majiteľ posilňovne, Tony Doherty, ktorý zakázal členom natáčať sa pri cvičení, sa podelil o následky tohto rozhodnutia. Podľa neho sa posilňovňa zmenila na „cirkus", keď začali členovia masovo používať statívy na nahrávanie svojich cvičení, čo ho nakoniec priviedlo k rozhodnutiu rapídne voči tomu zakročiť.