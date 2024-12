Ste vo vzťahu? Dajte si pozor: Podľa odborníka prichádza ideálne obdobie na neveru! Začína TÝMTO dátumom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

O nevere počas vianočného obdobia existuje zaujímavý fakt, o ktorom by ste mali vedieť. Popredná svetová zoznamovacia stránka pre zadaných, Ashley Madison, je známa tým, že uľahčuje tajné aféry. Podľa odborníka v tejto oblasti nemusíte mať počas sviatkov dôvod na veľké obavy. Výkonný riaditeľ tejto spoločnosti Christoph Kraemer pre denník Daily Star prezradil: „Jedným z pokojnejších období v roku sú práve Vianoce, takže december je vlastne mesiac, v ktorom zaznamenávame najnižší počet predplatiteľov, a to práve preto, že je to čas, keď sa očakáva, že ľudia budú tráviť čas so svojimi rodinami, kupovať vianočné darčeky a organizovať vianočnú večeru a všetky tieto podobné záležitosti.“



Podľa jeho slov je však pozoruhodné, že prvý pracovný deň po Novom roku zaznamenávajú jeden z vrcholov registrácie do ich aplikácie. Počas tohto obdobia spoločnosť zaznamenáva až 40-percentný nárast počtu nových členov. Je to tak možno preto, že si ľudia uvedomujú, že im niečo chýba. Christoph vysvetlil, že čas strávený s blízkymi počas Vianoc ľudí podnecuje k zamysleniu, čo ich môže viesť k hľadaniu niečoho dokonalejšieho v novom roku. Zdôraznil, že nespokojnosť so situáciou v spálni nevedie vždy k rozvodu. Mnohí členovia priznávajú, že svojich partnerov milujú, no vo vzťahu im chýbajú určité aspekty, čo vedie k aféram.

„Pre ľudí, ktorí sú neverní alebo vyhľadávajú nemonogamný životný štýl, Vianoce znamenajú, že majú veľa času na to, aby ho strávili so svojimi partnermi. Uvedomíte si vtedy niektoré nedostatky alebo veci, ktoré vám vo vzťahu chýbajú,“ vysvetlil. S novým rokom tiež prichádzajú novoročné predsavzatia a obdobie reflexie, vrátane vzťahov. Na začiatku roka sa ľudia zameriavajú na svoje túžby, čo vysvetľuje nárast aktivity a niektorí hľadajú úľavu od stresu po hektickom období.