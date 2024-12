Muža (28) šokoval intímny návrh jeho nastávajúcej: Po tomto túži tesne pred svadbou?! Ukonči to, radia ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zasnúbený muž na Reddite uviedol, že ho poriadne prekvapila jeho snúbenica, pretože od neho chcela povolenie, aby si mohla pred svadbou užívať sex s inými mužmi. S návrhom prišla mesiac pred sobášom a on je teraz zmätený a nevie, či by nebolo lepšie zo všetkého vycúvať. „Zdalo sa, že všetko je skvelé a vzájomné,“ napísal muž o svojej partnerke, s ktorou má pomer štyri roky. „Tento jej hlúpy nápad ma úplne zaslepil,“ doplnil. O všetkom vraj už nejaký čas premýšľala a len čakala na ideálnu chvíľu, aby mu to povedala. K tomu všetkému snúbenica hovorí, že takýto nápad je „zdravý“ spôsob, ako vstúpiť do manželstva.

(Zdroj: Getty Images)

„Tvrdila tiež, že nám to pomôže vybúriť sa,“ vysvetlil zmätený muž. „Za tie štyri roky, čo sme spolu, som nikdy nepomyslel na to, že by som bol s niekým iným, ale je nanič vedieť, že ona to necíti rovnako. Nie som si istý, či má na mysli nejakého konkrétneho chlapa, alebo ho chce len na jednu noc,“ priznal ďalej. Po tom, ako túto myšlienku zavrhol, sa budúca nevesta pokúsila tento nápad odvolať. On si však myslí, že to bolo neskoro. Teraz ho sužuje pocit zrady a cíti, že sa ocitol na tenkom ľade napriek tomu, že majú naplánovanú celú svadbu. „Rád by som sa to pokúsil vyriešiť a možno to len preháňam. Moji priatelia si myslia, že mám zo všetkého vycúvať a ísť ďalej,“ dodal.

Na internete požadoval názor aj od iných, ktorí sa zhodli na tom, že má zo vzťahu odísť, kým ešte môže. „Vaši priatelia majú pravdu, zrušte svadbu, povedzte všetkým prečo a choďte ďalej,“ poznamenal jeden z nich. „Rozchody a rušenie svadieb nie sú zábavné, rozvod a rozdelenie starostlivosti o deti je však oveľa horšie,“ napísal iný. „Ukončenie vzťahu pred svadbou môže byť nepríjemné, ale bude to oveľa lepšie ako rozvod v budúcnosti. Ukončite to a odíďte. Zabila akúkoľvek dôveru vo vzťahu. Žiadna dôvera, žiadny vzťah,“ radil tretí.