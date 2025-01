Muž si obliekol manželkine svadobné šaty spred 25 rokov: FOTO je hitom internetu! Jedna vec ich ale ŠOKOVALA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Therese a Darren Ryanovci, obaja 56-roční tvorcovia obsahu zo Spojeného kráľovstva, sa rozhodli vypratať svoje podkrovie, keď narazili na Thereseine svadobné šaty. „Ani som si nepamätala, že tam tie šaty stále sú,“ priznala Therese, informuje denník New York Post. No Darren okamžite dostal nápad – v rámci žartu si ich skúsil obliecť, aby zistil, či mu budú sedieť. A na prekvapenie oboch šaty skutočne sadli. „Nemohol som tomu uveriť,“ zasmial sa Darren, „vyzeralo to, akoby boli ušité na mieru pre mňa.“

Therese okamžite vybuchla smiechom, keď zbadala Darrena v šatách. „Nemohla som sa prestať smiať,“ priznala, „šokovalo ma, že mu sadli dokonca lepšie, než mne.“ Veselá atmosféra naberala na obrátkach, keď Darren pózoval pri okne, na čo okoloidúci ľudia v aute reagovali smiechom a gestami. „Najvtipnejšie na tom bolo, keď si ma ľudia vonku začali všímať,“ povedal Darren. „Musel som sa rýchlo zohnúť, aby som sa skryl, ale aj tak to bolo neuveriteľne zábavné.“

Darren priznal, že sa v šatách cítil výnimočne. „Na krátky moment som sa cítil ako elegantná nevesta,“ zažartoval. Tento moment, ktorý začal ako náhodný žart, sa stal nezabudnuteľnou spomienkou pre oboch manželov. „Je úžasné, že aj po 25 rokoch manželstva stále zažívame chvíle, ktoré nás dokážu rozosmiať,“ dodala Therese. Ryanovci sú dôkazom, že humor a spontánnosť môžu byť kľúčom k šťastnému manželstvu.