Chcete sa vyhnúť nepríjemnej opici? TOTO zjedzte pred pitím alkoholu, radí lekár!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sviatočné obdobie je v plnom prúde, čo znamená, že sa mnohí neobmedzujú ako v konzumácii vianočných dobrôt, tak aj alkoholu. Otázkou preto zostáva, či existuje spôsob, ako zabrániť nepríjemnej alkoholovej opici. Doktor Karan Rajan, praktický lekár britskej Národnej zdravotníckej služby, ktorý na TikToku zdieľa zdravotné rady, prezradil svoje tipy a vyvrátil jeden z najrozšírenejších mýtov o tom, že je potrebné naplniť si žalúdok pred ťažkým večerom. Podľa odporúčaní Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť negatívnym zdravotným následkom, zmiernený prístup k pitiu. „Ak však počas sviatočných osláv pijete zodpovedne, existujú spôsoby, ako zabrániť rýchlemu opitiu a viete sa zachrániť pred nasledujúcou nevoľnosťou,“ tvrdí lekár.

Jeho video vzniklo ako reakcia na príspevok inej lekárky, v ktorom tvrdila, že syry môžu byť tajným liekom na opicu. Vo videu povedala: „Ak sa chystáte na večerný výlet a plánujete piť, jedenie syra pred požitím alkoholu môže znížiť riziko opice.“ Vysvetlila, že syry obsahujú veľa bielkovín, tukov a zložitých sacharidov, ktoré môžu vytvoriť ochranný povlak na žalúdku. Raj však s tým týmto tvrdením nesúhlasí a hovorí, že je nemožné úplne zabrániť negatívnym účinkom alkoholu. Podľa jeho slov nie je možné naplniť žalúdok alebo vytvoriť fyzickú bariéru pred pitím alkoholu, aby ste sa opili menej. Doktor následne vysvetlil, že väčšina alkoholu sa vstrebáva v tenkom čreve. Napriek tomu uviedol, že existujú spôsoby, ako spomaliť tráviaci proces a celkový čas prechodu potravy tráviacim traktom. Doktor vysvetlil, že na spomalenie vstrebávania alkoholu je najlepšie jesť jedlá bohaté na tuky, bielkoviny a vlákninu.

Na ilustráciu svojho tvrdenia použil improvizovanú trubicu a balón, kde balón predstavoval žalúdok a trubica tenké črevo. Ukázal, ako tieto živiny spôsobujú, že žalúdok uvoľňuje potravu pomalšie. Tento proces oneskoruje vstup alkoholu do tenkého čreva, čo znamená, že sa alkohol vstrebáva postupne do krvného obehu. To vedie k menším výkyvom v koncentrácii alkoholu v krvi a k pomalšiemu opíjaniu. Doktor dodal, že tento efekt neplatí len pre konkrétny typ potravín, ale pre všetky kalórie, ktoré skonzumujete buď pred pitím alkoholu, alebo s ním, pretože to celkovo spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka a trávenie. Doktor Raj tiež vysvetlil, prečo pitie alkoholu s nápojmi bez cukru vedie k rýchlejšiemu opitiu v porovnaní s nápojmi obsahujúcimi tuky a cukry. Podľa jeho slov cukor a kalórie stimulujú uvoľňovanie tráviacich hormónov, ako je gastrín, ktoré spomaľujú trávenie a vstrebávanie alkoholu.