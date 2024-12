Celosvetovo obľúbená speváčka vraj rozvracia manželstvá: Muži ju obviňujú z problémov vo vzťahu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Hudba Taylor Swift ovplyvňuje životy miliónov fanúšikov, no niektorí z nich narazili na nečakaný problém. Ich partneri nezvládajú ich oddanosť popovej hviezde. Príbeh dvojnásobnej mamičky ukazuje, ako láska k hudbe jedného interpreta zmenila jej život.

Láska k Taylor Swift môže byť pre niektoré manželstvá poriadnou skúškou. Štyridsaťjedenročná Kristin Collinsová z Tucsonu v Arizone tvrdí, že jej bývalý manžel nevedel zniesť jej vášeň pre hudbu speváčky. Dokonca zašiel tak ďaleko, že ju obviňoval z problémov v ich deväťročnom manželstve. „Keď som začala v našom vzťahu viac hovoriť o svojich pocitoch, jej hudba bola často terčom obvinení. Akoby som počúvala príliš veľa Taylor Swift a začala sa zamýšľať nad našimi problémami,“ zaspomínala Kristin, ktorá je povolaním spisovateľka, pre denník New York Post.

Taylor Swift (Zdroj: SITA/Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File)

Kristin hovorí, že jej manžel sa na speváčku hneval natoľko, že každá hádka nakoniec skončila jej obranou. „Jeho hnev na mňa sa zmenil na hnev na Taylor Swift. A moja zúrivá obrana voči nej nahradila moju vlastnú obranu.“ Problém navyše prehlboval fakt, že Kristinin bývalý manžel bol hudobníkom. Neustále kritizoval speváčkino umenie. Kristin však našla v jej textoch silu prekonať ťažkosti a odvahu ukončiť nezdravý vzťah. „Keď som počúvala pieseň Tolerate It a počula slová: ‚Čo by si robil, keby som sa oslobodila a nechala nás v troskách?‘, uvedomila som si, že to dokážem aj ja. Oslobodila som sa.“

V roku 2021 podala žiadosť o rozvod a odvtedy cestuje po svete za koncertmi Taylor Swift. „S priateľkami sme boli na koncertoch v Las Vegas, Portugalsku a New Orleans. To by som nikdy nemohla urobiť, keď som bola vydatá,“ dodáva mama dvoch detí.