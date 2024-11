Šokujúca pravda o zárobkoch jedného z najznámejších hitov na svete: Žiadne milióny na účte! Toto je dôvod

(Zdroj: YouTube/gotye)

USA - Jednou z najhranejších piesní roku 2011 bola „Somebody I Used To Know.“ Jej interpretmi sú Austrálčan Gotye a Novozélanďanka Kimbra. Napriek obrovskému celosvetovému úspechu a valcovaniu hitparád však mnohých prekvapí suma, ktorú spevák za tento hit získal.

V roku 2011 patrila skladba od Gotya a Kimbry „Somebody I Used To Know“ k najväčším hitom na svete. Táto rozchodová hymna sa dostala na prvé miesto vo viac ako 23 hudobných rebríčkoch a v top desiatke bodovala vo viac ako 30 krajinách. V umelecky abstraktnom videoklipe sa obidvaja interpreti predstavili nahí a spevákova pokožka je postupne vymaľovaná tak, aby ladila s geometrickým pozadím. Na YouTube má videoklip viac ako 2,3 miliardy pozretí, zatiaľ čo zo skladby sa predalo viac ako 13 miliónov kópií, čím sa stala jedným z najpredávanejších digitálnych singlov vôbec. Koľko však Gotye zarobil na svojom hite? Nie až tak veľa, ako by ste si mysleli. O niekoľko dôvodov sa vo videu na TikToku podelil používateľ známy ako @davidhartley94.

Skladba prevzala časti inej piesne

Pokiaľ ide o honoráre zarobené z hitu, Gotye sa o ne musí deliť. V skladbe je totiž použitý gitarový riff z inštrumentálnej skladby „Seville“, ktorú v roku 1967 napísal Brazílčan Luiz Bonfá. Austrálsky spevák preto odvádza 50 peecent honorárov z piesne pozostalým po tomto hudobníkovi. V skladbe je tiež použitá melódia z detskej riekanky „Baa, Baa, Black Sheep“. Okrem toho musí Gotye rozdeliť honoráre aj medzi ostatných autorov piesne a speváčku Kimbru.

Videoklip nie je na YouTube speňažený

Hoci má videoklip na YouTube 2 359 290 087 pozretí, Gotye sa rozhodol, že na tejto platforme nebude zarábať a vypol príjmy z reklám. Ešte v roku 2017 vysvetlil, prečo prijal toto rozhodnutie, ktoré iní umelci robia len zriedka a pre portál news.com.au uviedol: „Nemám záujem predávať svoju hudbu. To je dôvod, prečo na svoj kanál na YouTube nedávam reklamy, čo sa ľuďom v dnešnej situácii zdá zvláštne. Takto postupujem pri celej svojej tvorbe. Reklamy sa dožadujú našej pozornosti, kamkoľvek na svete sa otočíme. Rozhodol som sa, že má väčší zmysel sústrediť sa na kreatívne veci a nezavesiť sa na peniaze, právnikov a súdy.“ Podľa kalkulačky Influencer Marketing Hub pritom mohol Gotye na videoklipe zarobiť približne štyri milióny dolárov, ak by si ponechal príjmy z reklamy.

Pieseň zadarmo

Namiesto licencie na komerčné využitie piesne vo filme a televízii, sa Gotye rozhodol neurobiť to. Študentom filmových škôl a kreatívcom dáva možnosť použiť jeho pieseň pre projekty bez toho, aby ich to stálo čo i len cent. „Nevadí mi zladiť svoju hudbu s kreatívnymi projektmi, ako je televízia alebo film. Mám svoje vlastné pravidlá, ktoré som si vytvoril. Ak chce študentský film použiť moju tvorbu, hovorím áno vo všetkých smeroch, nie sú v tom žiadne peniaze. Ak ju chce niekto použiť komerčne, pozerám sa na to, aký je rozpočet a kreativita projektu,“ vysvetlil.