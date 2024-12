Čiernovlásky dobyli sociálne siete: Ľudí šokuje ich podoba! Keď zistíte, aký je medzi nimi vzťah, odpadnete

(Zdroj: Instagram/cherhubsher)

FLORIDA - Cher Hubsherová a jej mama Dawn sú takmer na nerozoznanie, a to aj napriek tomu, že je medzi nimi tridsaťročný vekový rozdiel. Ich neuveriteľná podobnosť vyvolala špekulácie, že Cher podstúpila plastickú operáciu, aby sa viac podobali. Ona však tieto fámy rázne popiera a tvrdí, že za všetkým sú len silné gény.

Tridsaťštyriročná Cher a jej 64-ročná matka Dawn z Floridy pravidelne pútajú pozornosť svojou výnimočnou podobnosťou. Obe majú dlhé tmavé vlasy, mladistvú vizáž a rovnaké črty tváre, čo spôsobuje, že si ich ľudia často mýlia – dokonca aj ich najbližší. „Ako starnem, čoraz viac sa podobám na svoju mamu,“ prezradila Cher pre portál What's The Jam. „Niektorí ľudia si myslia, že som podstúpila plastickú operáciu, aby som vyzerala ako ona. Ale prisahám, že nie,“ uviedla ďalej. Cher vysvetľuje, že veľa ľudí ju porovnáva so staršími fotografiami z tínedžerských čias. „V šestnástich som mala vlasy zafarbené na blond, takže podobnosť nebola taká výrazná. Teraz som sa vrátila k prirodzenej farbe vlasov a zrazu vyzeráme ako dvojičky. Ale je to len genetika, žiadne zásahy chirurgov,“ dodáva.

Dawn a Cher často počúvajú, že vyzerajú skôr ako sestry než matka s dcérou. Táto podoba však občas vedie k trápnym momentom. „Raz si môj manžel Jared pomýlil mamu so mnou a omylom ju udrel po zadku,“ smeje sa Cher. „Boli sme totiž oblečené úplne rovnako.“ Podobné situácie zažívajú aj pri rozhovoroch s priateľmi. „Moji priatelia si nás niekedy mýlia. Neuvedomujú si, s kým sa rozprávajú, lebo hovoríme a správame sa tak podobne,“ vysvetľuje Cher. Dokonca sa stáva, že ani ony samy nevedia rozoznať jednu od druhe. „Niekedy sa pozrieme na fotografiu a sme presvedčené, že je na nej tá druhá. Úplne nás to vyvedie z miery,“ priznala Cher.

Hoci Cherin manžel Jared je kvalifikovaný plastický chirurg, čo vyvoláva ďalšie podozrenia o zákrokoch, ona aj Dawn tieto špekulácie ignorujú. Namiesto toho sa tešia zo svojho výnimočného vzťahu. „Som taká šťastná, že mám mamu aj najlepšiu kamarátku v jednej osobe,“ priznala Cher. „Zažívame spolu veľa zábavy, skvele si rozumieme a dokážeme sa o všetkom porozprávať.“ Podobnosť so svojou mamou považuje za výhodu: „Aspoň viem, ako budem vyzerať o 30 rokov. Ak budem starnúť tak dobre ako ona, plastiku naozaj potrebovať nebudem.“