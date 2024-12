Vodiči sa nestačili čudovať: VIDEO Pozrite, čo bývalý olympionik predviedol na zasneženej ceste!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jeong-min Kim, bývalý národný lyžiar a účastník zimných olympijských hier v Turíne, prekvapil vodičov, keď ho 27. novembra zachytili, ako na diaľnici lyžuje popri premávke. „Napadlo toľko snehu, že som si povedal, že na lyžiach sa dostanem do práce rýchlejšie,“ vysvetlil Kim v rozhovore pre kórejskú stanicu SBS. „Lyžoval som 12 kilometrov a trvalo mi to asi hodinu a pol. Cestou späť však už použijem verejnú dopravu,“ dodal s úsmevom. Na videozázname z bezpečnostných kamier je vidieť, ako 38-ročný športovec elegantne prechádza medzi autami, ktoré sa len pomaly posúvali zasneženou cestou.

Záznamy, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, získali viac než 10 miliónov zhliadnutí a vyvolali množstvo reakcií. „Páni, z diaľky to vyzerá, akoby bol rýchlejší než autá,“ napísal jeden používateľ. Ďalší vtipkoval: „Už mám dosť dochádzania do práce na lyžiach.“ Ďalšie komentáre zdôraznili unikátnosť situácie: „Nikdy by som neveril, že v Kórei uvidím niekoho dochádzať do práce na lyžiach.“

Sneženie, ktoré Soul a okolité oblasti zasiahlo, prinieslo rekordných 16 centimetrov snehu, čo bol najsilnejší novembrový príval od roku 1907. Lyžiarska improvizácia Jeong-mina Kima tak nie je len úsmevným príbehom, ale aj ukážkou toho, ako dokážu športovci využiť svoje zručnosti aj mimo súťaží. „Lyžovanie cestou do práce ma núti zamýšľať sa nad tým, aké kreatívne spôsoby dochádzania ľudia vymyslia v budúcnosti,“ uviedla komentujúca. Kim, ktorý momentálne pracuje ako učiteľ telesnej výchovy na strednej škole, svojím netradičným dochádzaním opäť ukázal, že pravý olympijský duch nezaniká ani po skončení kariéry.