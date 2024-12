Muž 10 mesiacov zaznamenával svoje behy v aplikácii: VIDEO Výsledok sa stal hitom internetu, pozrite!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TORONTO – Duncan McCabe, vášnivý bežec a nadšenec animácie, sa v januári pustil do tvorby teraz už virálneho TikTok videa s tancujúcim panáčikom. Využil na to populárnu GPS aplikáciu Strava, ktorá umožňuje bežcom, cyklistom a turistom zaznamenávať svoje trasy. Pomocou funkcie mapovania v aplikácii tak zaznamenal 120 behov, ktorých spojením vznikol tancujúci panáčik s klobúkom.

Proces vytvárania však nebol jednoduchý. Väčšina z jeho 120 behov mala približne 10 kilometrov, niektoré boli kratšie, iné dlhšie. „Musíte mať veľa snímok za sekundu, aby ste to rozhýbali,“ vysvetlil McCabe, 32-ročný účtovník z Ontária, pre denník The Washington Post. Na rozdiel od statického GPS umenia, ktoré zahŕňa naplánovanie trasy v určitom tvare a následné prejdenie trasy, jeho projekt si vyžadoval rozsiahle plánovanie a spájanie trás do pohyblivej animácie.

McCabeovo video sa stalo súčasťou rastúceho hnutia známeho ako GPS umenie. Toto hnutie kombinuje pohyb s kreativitou a digitálnymi nástrojmi na mapovanie. Umelecké diela ako jahoda, osol alebo drak chrliaci oheň vznikajú prechádzaním či bicyklovaním po vopred naplánovaných trasách. McCabe si však vytvoril vlastnú kategóriu animácie. „Každé umelecké dielo pozostáva z jedného obrazu a ak ich spojíte, dáte ich do pohybu,“ povedal o svojom prístupe. Na naplánovanie trás využil PowerPoint, ktorý mu umožnil simulovať pohyb medzi snímkami.

Prvý beh uskutočnil 1. januára a projekt dokončil až 25. októbra. Na rozdiel od tradičného GPS mapovania, ktoré je zvyčajne presné, musel kvôli diagonálnym čiaram aplikáciu často pozastavovať a neskôr ju znovu spustiť, čo spôsobilo, že skutočne prebehol viac kilometrov, než mu aplikácia zaznamenala. „Vyzeral som pri tom smiešne,“ priznal McCabe.