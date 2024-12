Zákerná optická ilúzia rozdelila internet na dva tábory: Čo vidíte na VIDEU vy? Nedajte sa nachytať!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa výskumov platí, že čím viac si namáhate mozog podobnými hádankami, tým bystrejšia bude vaša myseľ. Optické ilúzie sú ideálnym spôsobom, ako nahliadnuť do tajov ľudskej mysle. Naše mozgy interpretujú obrazy rôznymi spôsobmi, čo môže viesť k unikátnym vnemom z každého uhla pohľadu. Kombinácia farieb, svetla a vzorov nás často dokáže oklamať a prinútiť vidieť veci, ktoré v skutočnosti neexistujú. Populárny účet na TikToku @unseenillusions, ktorý má úctyhodných 37 500 sledovateľov, to neustále dokazuje sériou videí s optickými ilúziami. Starší vizuálny trik, ktorý sa opäť stal virálny, núti divákov zamyslieť sa nad jednoduchou otázkou: „Vidíte dieru alebo balík sena s tieňom?“

Odpoveď sa zdá byť jednoduchá, no diváci ostali zmätení a názory sa rozchádzajú. V skutočnosti však obrázok zobrazuje balík sena ukrytý tak dôkladne, že sa takmer stráca v poli. Na prvý pohľad to vyzerá ako tieň alebo dokonca vytvarovaná diera. Po bližšom skúmaní si však môžete všimnúť, že balík sena plynule splýva s okolím. Používatelia okamžite spustili diskusiu. Jeden z nich vyhlásil: „Je to kus sena.“ Iný dodal: „Balík sena, lebo v niektorých miestach nesedí, takže vidno jeho obrysy.“

Zatiaľ čo niektorí tvrdia, že ide jednoznačne o balík sena, iní sú presvedčení, že vidia len tieň. „Je to tieň,“ trval na svojom jeden komentujúci. Ďalší poznamenal: „Vidím blato.“ Niektorí dokonca priznali, že dokázali rozoznať obe možnosti na obrázku. „Oboje, ale najprv som videl tri diery,“ poznamenal jeden užívateľ. Iný dodal: „Najprv diera, potom oboje.“ Ďalší sa pridal: „Najskôr som videl dieru a potom tieň.“