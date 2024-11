Žena odhalila nechutné tajomstvo svojho manžela: Tvrdí, že TOTO robia všetci muži! Idiot, zúria ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena sa na fóre Mumsnet priznala, že sa cítila veľmi zle, keď zistila, čo jej partner sleduje. Povedala, že to nezvláda a cíti sa, akoby nebola pre neho dosť dobrá. Má dve deti a jej telo nevyzerá ako telá iných žien, čo ju ešte viac frustruje. Pociťuje, že už nemôže partnerovi dôverovať, pretože jej to pripadá ako nevera. Okrem toho partner počúval ASMR nahrávky, kde ženy sexuálne šepkajú, pričom tvrdil, že je to spôsob, ako sa uvoľniť. Žena však neverí, že by to malo byť v takomto kontexte. Keď vyjadrila svoje znepokojenie, jej partner namiesto podpory a uistenia povedal, že to robia všetci muži a že jej reakcia je prehnaná. Povedala, že hoci partner vie, ako sa cíti, už nechce byť s mužom, ktorý má potrebu pozerať sa na iné ženy.

Priznala, že to pramení z jej neistoty a pýtala sa, prečo nie je pre neho dosť dobrá. Zopakovala, že je matkou jeho detí, čo považovala za ďalší dôvod, prečo by nemal hľadať žiadnu inú ženu v sexuálnom zmysle. Svoj príspevok zakončila otázkou: „Reagujem prehnane? Súhlasíte s ním? Zbláznim sa z toho.“ V komentároch dostala stovky podporujúcich správ, pričom niektorí používatelia vyjadrili zlosť, že jej partner sleduje svoju ex. Jedna z komentujúcich napísala: „Porno by mi nevadilo, ale pozerať sa na svoju skoro nahú ex je úplne neakceptovateľné.“

Ďalšia reagovala: „Máte úplne pravdu, že vás to znechucuje – je to maximálne neúctivé. A nie, všetci muži to nerobia – to sú len výhovorky tých, čo sa snažia presvedčiť vás, že reagujete neprimerane. Naozaj to nie je tak.“ Tretí komentujúci sa rozčúlil: „Pozerať sa na ex partnerku na Only Fans je pre mňa absolútne neakceptovateľné. Prekračuje to všetky hranice. Ľutujem, že sa takto podceňujete – prosím, nedovoľte, aby správanie muža ovplyvnilo, ako sa cítite voči sebe. Je to idiot, a okrem neho by ste si mali dať zaslúžený čas na seba a vykašľať sa na neho.“