Súkromný detektív odhalil JEDNU vec, ktorú robia všetci neverní muži: Dámy, majte oči na stopkách!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podvádzanie je pre mnohých nočná mora, ale predtým, ako niekoho obviníte, mali by ste si byť istí, že máte pravdu. Ak totiž obviníte svojho partnera z niečoho, čo nespravil, môže to spôsobiť nemalé problémy. Našťastie existuje súkromný detektív, ktorý odhalil dôležitý prvok, ktorý často vidí u podvádzajúcich mužov. Preto je dôležité občas nerobiť unáhlené závery a dať si svoj problém overiť u odborníka. Z dlhodobého hľadiska Ranno poznamenal, že sledovanie môže byť samo o sebe dosť nudné. No keď budete mať konkrétny návod, budete sa vedieť k situácii postaviť racionálne.

„Často vidím mužov, ako si pred neverou dôkladne čistia auto. To ich líši od neverných žien. Ženy to nerobia často, pretože zvyčajne nasadnú do mužovho auta. Muži chcú vždy šoférovať. Je veľmi zriedkavé, že by som videl chlapa nastúpiť do ženského auta,“ povedal detektív v podcaste Locked In with Ian Bick, informuje portál Unilad. Ranno tiež vysvetlil, že po tom, ako sa pár stretne, začína jeho úloha – zhromaždiť dôkazy pre toho, kto si ho najal. Ak ste si v tomto momente predstavili chlapíka v klobúku a veľkom kabáte, presne takto to už nefunguje. Existujú oveľa modernejšie technologické pomôcky, ktoré vám pomôžu odhaliť neverného partnera.

Na základe pozorovaní zo svojho života uviedol, že hoci používa kameru s dlhým objektívom na fotenie a nahrávanie videí, má aj falošný pohár na kávu s vysokokvalitnou kamerou vo vnútri, vďaka čomu môže sledovať ľudí nenápadne. „Keď dostanem zákazku v kaviarni alebo supermarkete, jednoducho zložím vrchnák, zapnem kameru, nasadím späť viečko a vyzerá to, akoby som kráčal s kávou v ruke. Medzitým nahrávam všetko na video a všetky dôkazy ako videá a fotky odovzdám osobne objednávateľovi. Takto som už vyriešil veľa prípadov nevery,“ povedal.