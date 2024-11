Olivia (46) je sexuálna terapeutka: Ženy mi platia za sex s ich manželmi! Ročne zarobí skoro 500-tisíc eur

(Zdroj: Instagram/oliviabentleyfitbunny)

IDAHO – Sexuálna terapeutka tvrdí, že spaním so svojimi klientmi zachránila stovky manželstiev. Olivia Bentleyová je kočkou v oblasti intimity a učí páry, ako si okoreniť svoj sexuálny život tým, že organizuje jedno až trojhodinové sedenia, kde ich naučí štipľavé tipy a triky a dokonca s nimi skočí do postele.

Pôvabná 46-ročná žena tvrdí, že je „nespravodlivé“, aby sa ženy vydávali a nevenovali sa sexuálnym potrebám svojich manželov. Olivia, ktorá má 15-ročné skúsenosti ako sexuálna pracovníčka, poskytuje emocionálnu podporu a odovzdáva párom užitočné sexuálne tipy. Tiež sa individuálne stretáva s mužskými klientmi, ktorí od manželiek dostali povolenie na sex s inými ženami. Okrem toho Olivia svojim klientom sprostredkúva aj fitness znalosti o dôslednom cvičení a zdravom stravovaní, aby im pomohla dosiahnuť najlepší sex v ich živote. Jedným z jej najlepších tipov pre mužov s nadváhou je robiť „brušáky“ – keďže obezita môže obmedziť prietok krvi a viesť k erektilnej dysfunkcii.

Jej služby sa tešia veľkej obľube. Týždenne sa stretáva s približne 10 ľuďmi a zinkasuje až 500-tisíc dolárov (470-tisíc eur) ročne. „Zachránila som manželstvá. To, čo robím, mení životy. Páry, ktoré majú so mnou sedenia, sú tie najšťastnejšie na svete, pretože chápu dôležitosť sexuality v ich vzťahu,“ povedala, informuje denník Mirror. Niektoré ženy ju údajne žiadajú, aby predviedla rôzne sexuálne praktiky na ich manželoch. „Viem, že existuje veľa vzťahov bez sexu a veľa nešťastných mužov. Sú to rodinne založení muži, ktorí sa so ženou nerozvedú, len potrebujú uspokojiť svoje potreby. Nehanobím ich za to, že to hľadajú inde,“ prezradila ďalej.

Napriek tomu, že Olivia nemá formálnu kvalifikáciu na výkon svojej práce, povedala, že svoje znalosti nazbierala z čias, keď pracovala v nevestinci a ako eskortná spoločníčka. Keď práve nevzdelávala páry, sústredí sa na ďalší koníček – trénuje. „Vždy som sa venovala fitnessu. Čím viac športujete, tým viac sexu chcete mať – cítite sa sebavedomejšie a vzrušujúcejšie,“ prezradila. Mužom aj ženám odporúča najmä jogu, ktorá zlepší ohybnosť, a tým môže poriadne okoreniť sexuálny život.