Jednoduchý TRIK, ako vložiť vrecko do odpadkového koša za pár sekúnd: Toto musíte skúsiť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sasha Dennocenzová na TikToku priznala, že až teraz zistila, že celý život nasádzala vrecia do odpadkového koša nesprávne. Vo videu, ktoré má už 9,4 milióna zhliadnutí, ukázala jednoduchú metódu, vďaka ktorej to zvládnete raz-dva – stačí otvoriť vrece, natiahnuť ho cez okraj koša naopak a potom zatlačiť zvyšok dovnútra, bez potreby vrecom zatriasť. Reakcie divákov sa však líšili. Niektorí tvrdili, že vrecia nie sú naozaj naopak, a že je to len chytrý trik, no mnohí ocenili jej inovatívny prístup.

Spoločnosť Hefty, výrobca domácich potrieb, však už skôr vyhlásila, že neexistuje len jeden správny spôsob, ako nasadiť vrece do koša. Predstavitelia spoločnosti na sociálnej sieti X v roku 2021 napísali: „Môžeme potvrdiť, že neexistuje nesprávny spôsob, ako nasadiť vrecko do odpadkového koša.“ Používatelia sociálnej siete si navyše robili žarty zo svojich starých návykov.

Jeden z nich napísal: „Už ani neviem, či dýcham správne, keďže všetko robím zle.“ Ďalší žartoval: „Život by mal mať lepšie inštrukcie.“ Niekto iný spomenul, že celé roky vrecko najskôr triasol, než ho vložil do koša, a jedna používateľka dodala, že práve zvuk trasúceho sa vrecka jej manželovi pripomenie, že musí vyniesť odpadky.