Celé roky ste hrali Monopoly nesprávne: Mladík odhalil oficiálne pravidlá! Ovláda ich naozaj málokto

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Hoci Monopoly existuje v rôznych verziách, základné pravidlá ostávajú rovnaké. Oficiálne pravidlá určujú, čo robiť, keď dôjdu peniaze, a tiež to, či môžete zarábať počas pobytu vo väzení. Staré rodinné hádky boli vyriešené vďaka fanúšikovi stolných hier menom Tanner na TikToku, ktorý odhalil niekoľko skrytých pravidiel, o ktorých by ste mali vedieť a ktoré by mali nahradiť vaše domáce pravidlá, informuje denník Mirror. Krátko nato nasledoval zoznam oficiálnych inštrukcií, ktorý mnohých hráčov prekvapil. Zistili, že dlhoročné pravidlá, ktoré ignorovali v prospech svojich vlastných, sú v skutočnosti iné.

(Zdroj: Profimedia)

Tanner odhalil jedno dôležité pravidlo, ktoré mnohí nevedeli: „Môžete začať kupovať nehnuteľnosti okamžite. Nemusíte najskôr obehnúť celé kolo.“ Ďalšie pravidlo vysvetlilo účel poľa „Free Parking“, v preklade bezplatné parkovanie. Tanner objasnil, že mnoho ľudí si myslí, že všetky dane vložia hráči do stredu hracej plochy a ten, kto pristane na Free Parking, získa všetko, ale to nie je pravda. „Free Parking je len obyčajné pole, ktoré nič nerobí,“ dodal. Podľa ďalšieho oficiálneho pravidla, keď niekto nechce kúpiť nehnuteľnosť, ide na aukciu, kde si hráči môžu konkurovať o jej kúpu.

Štvrté oficiálne pravidlo potvrdzuje, že môžete zarábať aj počas pobytu vo väzení. Niektorí hráči si môžu myslieť, že pristátie na poli „Go“ prináša nejakú výhodu, napríklad viac peňazí, ale to nie je súčasťou oficiálnych pravidiel, ako Tanner prezradil. Ďalšie sporné pravidlo sa týka toho, čo musí hráč urobiť, keď vyhlási bankrot. Nie je to banka, ktorá preberá ich majetok a zvyšné peniaze, ale hráč, ktorému dlhujú.