Z VIDEA telefónu pod mikroskopom vám príde zle: Ľudia prisahajú, že si ho už nikdy nepriložia k uchu!

(Zdroj: Reddit/Br0ty)

USA – Väčšina ľudí sa dnes už ani na krok nepohne bez mobilného telefónu. Musí byť vždy po ruke, či už ide o pracovné alebo osobné zariadenie. To sa môže zmeniť, keď si pozriete video, ktoré ukazuje pochmúrnu realitu hygieny mobilných telefónov.

Video, ktoré sa nedávno objavilo na Reddite, sa okamžite stalo virálne. Zachytáva totiž mikroskopický pohľad na to, čo všetko sa ukrýva v mobilných telefónoch. Najprv mikroskop odhalí pixely na obrazovke mobilného telefónu, ale potom sa pohľad presunie na predný reproduktor, ktorý môže byť pokrytý prachom, ak nie je vyčistený. Na zábere vidno mikróby, ktoré vyzerajú ako roztoče, ako sa plazia okolo a cez otvory v mobilnom telefóne.

Na zväčšenom zábere dokonca vidno, ako mikrób prechádza cez prach v štrbine reproduktora. Tento záber je to o hrozivejší, že práve túto časť si bežne počas telefonátu prikladáme k uchu. Odborníci následne odoberú vzorky z miesta, kde bežne prikladáme prst na odomknutie telefónu. Na zábere odhalia ďalšie množstvo baktérií. Našťastie odborníci upozorňujú, že tieto mikróby nie sú zdraviu škodlivé, no vírusové ochorenia ako chrípka a bakteriálne ochorenia ako E.coli sa môžu šíriť kontaktom s mobilným telefónom, ktorý prenáša vírusy a baktérie.

Možno by preto stálo za zváženie dezinfikovať mobilné telefóny častejšie, čo si uvedomilo aj množstvo divákov videa. „Pravidelne dávam svoj telefón do umývačky na dlhý cyklus,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. Iní priznali, že by o mikróboch a baktériách v telefóne radšej nevedeli. „Ďakujem, už nikdy si nepriložím telefón k uchu,“ uviedla iná komentujúca. Ďalší používateľov sociálnej siete napokon poznamenal: „Váš telefón má 10-krát viac baktérií ako priemerná toaleta. Nemáte začo.“