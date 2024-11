Snívalo sa vám, že ste umreli? Vedci odhalili MRAZIVÚ pravdu za touto nočnou morou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nočné mory nie sú ničím neobvyklým a hoci sa môže zdať, že sú skôr záležitosťou detí, približne 20 percent dospelých uvádza, že má časté nepríjemné sny. Tieto nočné mory môžu mať rôzne podoby, od prenasledovania vlkolakom cez les až po znepokojujúce správy. Jedným typom nočnej mory, ktorý ste možno zažili aj vy, je sen, v ktorom zomriete. Tieto sny môžu byť veľmi intenzívne a zanechávajú silný dojem, aj keď ide len o bežný prejav stresu alebo úzkosti. Podľa niektorých odborníkov môžu sny o smrti signalizovať zmenu v reálnom živote. Lauri Loewenbergová, certifikovaná analytička snov, pre portál Very Well Mind uviedla, že ak končí nejaká fáza života, podvedomie vám to môže ukázať ako smrť, aby ste sa s tým ľahšie vyrovnali a otvorili sa rastu.

(Zdroj: Getty Images)

V skutočnosti to teda neznamená, že ak zomriete v sne, zomriete aj v skutočnom živote – zvyčajne to tak nie je. Keď zažívate nočnú moru, telo reaguje zvýšením hladiny kortizolu a adrenalínu, ako keby sa daná situácia skutočne odohrávala. Profesor Tiina Paunio z Helsinskej univerzity pre denník Daily Mail vysvetlil, že riziká nočných môr sú zvyčajne nepriamo spojené s faktormi, ktoré ich spôsobujú. U zraniteľnejších ľudí, napríklad tých s ochoreniami srdca, môžu nočné mory prispieť k vážnym zdravotným problémom, hoci takéto prípady sú zriedkavé.

Americká kardiologická asociácia uvádza, že aj keď je teoreticky možné zomrieť od strachu, je to nepravdepodobné. To znamená, že aj keď silný stres alebo šok môžu mať vplyv na zdravie, riziko, že človek zomrie na následky strachu, je extrémne nízke. Mark Estes, kardiológ a profesor medicíny na Univerzite v Pittsburghu, upozorňuje, že emocionálne výkyvy a vzrušujúce zážitky, ako jazda na horskej dráhe, sú bezpečné pre mladých ľudí so zdravým srdcom. Problémy môžu nastať u tých, ktorí trpia srdcovými chorobami alebo majú oslabené zdravie.