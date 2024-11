Žena našla v charitatívnom obchode EROTICKÚ hračku: Predavačka si ju pomýlila s... Od rozpakov očervenala!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaná zákazníčka zažila po príchode do charitatívneho obchodu šok. Zistila totiž, že vo výklade je hrdo vystavený pár análnych kolíkov za 2 libry (2,40 eur). Keď o tom povedala staršej predavačke, od rozpakov sa začervenala. Zamestnanci sa totiž domnievali, že predmety slúžia ako kľučky do dverí. „Vysvetlila som, čo to vlastne je, a povedala som, že by bol dobrý nápad navliecť si gumené rukavice a dať ich rovno do koša, čo predavačka aj urobila,“ uviedla žena pre denník Daily Mail.

Charity shop workers left red-faced after mistaking sex toys for door knobs and displaying them in shop window https://t.co/YKxMfSFnaD pic.twitter.com/BT5GoXTl4K — Daily Mail Online (@MailOnline) November 6, 2024

„Jej kolega, ktorý bol o niečo mladší, vyšiel z miestnosti pre zamestnancov, zbadal kolíky a skríkol: ‚Preboha!‘, čo nás všetkých rozosmialo,“ prezradila ďalej. „Predpokladám, že ak to zvýši povedomie o potrebe vzdelávať dobrovoľníkov v týchto obchodoch, prinieslo to dobré výsledky,“ dodala.

K úsmevnému incidentu sa vyjadril aj hovorca siete charitatívnych predajní. „Sme radi, že tento omyl, ku ktorému došlo v dobrej viere, rozosmial ľudí a dúfame, že to ukáže, že v charitatívnych obchodoch možno nájsť niekoľko skvelých kúskov – a neočakávaných prekvapení,“ uviedol.