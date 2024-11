Šok po 60 rokoch: Ženy odhalili KRUTÚ pravdu o svojom pôvode! Vláda to celý čas držala v tajnosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Obe ženy, ktoré majú teraz 59 rokov, sa spojili s Karen Rafteseth Dokkenovou, jednou z matiek, ktorá dostala nesprávne dieťa. Rozhodli sa žalovať štát. Podľa správy agentúry Associated Press, Dokkenová porodila dievčatko 14. februára 1965 v súkromnej nemocnici Eggesboenes Hospital v strednom Nórsku, kde boli novorodenci umiestnení spoločne, zatiaľ čo matky odpočívali v samostatných izbách. O týždeň neskôr sa vrátila domov s dieťaťom, ktoré nazvala Mona podľa svojej matky, s presvedčením, že ide o jej vlastnú dcéru. Síce jej prišlo zvláštne, že jej dcéra mala tmavé vlasy, no tento fakt pripisovala manželovej matke, po ktorej ich mohla zdediť. Dievčatko preto vychovávala ako svoje vlastné.

Agentúra AP informovala, že keby nórske zdravotné úrady nezakrývali pravdu, dievčatá sa to mohli dozvedieť oveľa skôr. „Nikdy mi ani len nenapadlo, že Mona nie je moja dcéra,“ povedala dnes 78-ročná Dokkenová počas svedeckej výpovede na Okresnom súde v Osle. Situácia bola obzvlášť ťažká pre Monu, ktorá zistila, že Dokkenová nie je jej biologická matka až v roku 2021, keď mala 57 rokov a podstúpila DNA testy. V tomto prípade ženy tvrdili, že nórske úrady porušili ich práva a zasiahli do ich práva na rodinný život, za čo sa im mali ospravedlniť a poskytnúť odškodnenie. Advokátka Kristine Aarre Haanesová, ktorá zastupuje Monu, tvrdí, že štát celé tie roky poručoval právo žien na vlastnú identitu.

Dodala, že Mona nemá kontakt s biologickou matkou a jej biologický otec už zomrel. Zaujímavé je, že žena, ktorá vychovávala biologickú dcéru Dokkenej, sa pravdu dozvedela už v roku 1981, no rozhodla sa neisť cestou právneho riešenia týkajúceho sa materstva. Nórske zdravotné úrady sa bránia, pričom poukazujú na to, že výmena detí v roku 1965 sa odohrala v súkromnej inštitúcii v 80. rokoch, kedy nemali právomoc informovať ostatné rodiny o tejto katastrofe. Nie je jasné, prečo k výmene vôbec došlo, no správy naznačujú, že išlo o jeden z viacerých prípadov výmeny novorodencov v nemocnici Eggesboenes v 50. a 60. rokoch minulého storočia.