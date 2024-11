Žena nechápala, prečo jej čerstvo vypraná bielizeň zapácha: VIDEO Pozrite, čo našla v práčke! Odporné

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťdvaročná Leah Pickardová si nedávno všimla, že oblečenie, ktoré práve vyprala, čudne zapácha – a to aj napriek tomu, že ho následne ešte niekoľkokrát opäť vyprala. Vo virálnom videu, ktoré má viac ako 4,1 milióna pozretí, odhalila vinníka. „Bola to myš,“ povedala Pickardová pre portál What's The Jam. „Nikdy by mi nenapadlo, že v mojej práčke bude mŕtve zviera. Odkedy sme sa sem pred ôsmimi rokmi presťahovali, nemali sme v našom dome ani jednu myš,“ vysvetlila ďalej.

Votrelca údajne zbadala priamo v bubne. „Začala som kričať, moju štvorročnú dcéru naplo. Stále som premýšľala nad tým, ako sa tam tá myš dostala,“ prezradila. Napokon myš bezpečne odstránila z bubna práčky a spotrebič dôkladne vyumývala dezinfekčnými prostriedkami. Pickardová ku svojmu príspevku na TikToku napísala: „Túto várku bielizne som prala trikrát a zápach z nej jednoducho nevyšiel. Ospravedlňte ma, kým spálim svoju práčovňu do tla a modlite sa, aby mi Bosch dal novú práčku.“

Mnohí diváci sa podelili o svoje dojmy v komentároch. „Je to také smutné,“ napísala jedna z komentujúcich. „Toto sa stalo aj mne. Dokonca som myš nejakým spôsobom preniesla do sušičky a keď som ju našla, bola napoly spálená,“ pridala sa druhá komentujúca. „Myslím, že by som vyhodila celú práčku. A možno všetku bielizeň. A tiež dom,“ zažartovala tretia. „Super, teraz sa bojím prať bielizeň,“ priznala iná komentujúca.