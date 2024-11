Dievčinu vydesila FOTO ženy z 19. storočia: Z tej podoby vám naskočí husia koža! Skutočná cestovateľka v čase?

(Zdroj: TikTok/whimsicalartbylindsay)

WISCONSIN – Dvadsaťosemročná Lindsay Bullisová sa na sociálnych sieťach stala virálnou po tom, čo našla svoju dvojníčku. Dokazuje to fotografia ženy, ktorá žila v 19. storočí a ktorá vyzerá presne ako Bullisová. Divákov vydesilo, keď TikTokerka odhalila identitu svojej dvojníčky.

Bullisová z Milwaukee vo Wisconsine objavila neskutočnú podobnosť s Mary Beckwithovou, jej štvrtou babičkou z otcovej strany, ktorá žila v rokoch 1805 až 1873. Pri porovnaní fotografií seba a Mary takmer divákov na TikToku presvedčila o tom, že je skutočnou cestovateľkou v čase. „Fotku som našiel na stránke Ancestry, keď som hľadala členov svojej rodiny z otcovej strany. Viem, že sa volá Mary Beckwithová a podarilo sa mi zistiť, že sa narodila v New Yorku a zomrela vo Wisconsine a mala jedného syna,“ prezradila žena pre portál What’s The Jam.

„Jej manžel Abraham Bullis bol chirurgom v občianskej vojne – ale to je všetko, čo o nej skutočne viem. Mám pocit, že s ňou mám zvláštne spojenie,“ dodala. Ženino video sa na TikToku okamžite stalo virálne. Mnohí súhlasili s tým, že podoba medzi ňou a jej príbuznou je neodškriepiteľná. „Dievča, veď to si ty! Vitaj späť,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Pane bože, vyzeráš presne ako ona! To je neskutočné,“ pridal sa ďalší.

Tretí zavtipkoval, že neverí historke o dávnej príbuznej a je presvedčený, že Bullisová je skutočnou cestovateľkou v čase. „Hovorí sa, že sa reinkarnujeme do rovnakých rodín,“ dodal ďalší používateľ sociálnej siete. Iná osoba napísala: „Toto kričí reinkarnáciou, nemôžete poprieť, že je to desivé.“ Veľa ďalších komentujúcich súhlasilo s tým, že z tej podoby im naskakuje husia koža. „Jej duša sa potrebovala vrátiť, a preto si tu ty,“ uzavrel komentujúci.