Psychológ odhalil PÄŤ najzvrátenejších sexuálnych fetišov: Žiadny latex nečakajte! Obráti sa vám žalúdok

Mark Griffiths, sociálny psychológ, ktorý sa zaoberá paraphíliami (známymi tiež ako fetišmi), vo svojom novom článku pre The Conversation odhalil päť najšokujúcejších sexuálnych obsesií, s ktorými sa stretol počas svojho výskumu. „Paraphílie sú zvyčajne sprevádzané intenzívnym sexuálnym vzrušením na nekonvenčné alebo nesexuálne podnety, ako sú klystíry (klismafília), sochy (agalmatofília), zuby (odontofília) alebo vracanie (emetofília),“ uviedol Griffiths. Pre mnohých ľudí sa paraphílie môžu zdať bizarné alebo spoločensky neprijateľné. „Tiež predstavujú extrémny koniec sexuálneho spektra – a v niektorých prípadoch, ako je zoofília (sex so zvieratami) a nekrofilia (sex s mŕtvymi) môžu byť aj nelegálne,“ dodal.

Napriek tomu, že ide o tabu tému, existujú výskumy, ktoré sú zamerané na správne pochopenie jednotlivých fetišov. „Výskum paraphílií, aj tých najnechutnejších alebo kriminálnych, je nevyhnutný na ochranu zraniteľných skupín,“ uviedol Griffiths. „Výskum môže tiež pomôcť znížiť diskrimináciu voči ľuďom s neobvyklými sexuálnymi záujmami a zabezpečiť im prístup k sexuálnej zdravotnej starostlivosti a psychologickej podpore, ktorá im často chýba,“ prezradil ďalej. Podľa Griffithsa existuje päť najbizarnejších fetišov.

Vorarefília

Medzi najznámejšie prípady vorarefílie patrí herec Armie Hammer, ktorý bol v roku 2021 obvinený bývalou priateľkou z fantázií o kanibalizme. Avšak povesti o zvrátených sklonoch hviezdy z filmu Call Me By Your Name blednú v porovnaní s reálnym prípadom dvoch nemeckých vorarefíliakov, Armina Meiwesa a Bernda Jürgena Brandesa, ktorých príbeh podrobne rozoberá Griffiths. Armin Meiwes zverejnil okolo 60 inzerátov na internete, v ktorých hľadal niekoho, kto by súhlasil s kanibalizmom. Nakoniec sa v marci 2002 stretol s Berndom Jürgenom Brandesom, ktorý mu dovolil odhryznúť časť svojho penisu. Následne Meiwes Brandesa dobodal na smrť, pričom celý akt zaznamenal na video. Meiwes bol odsúdený za vraždu a v súčasnosti si odpykáva doživotný trest.

Eproktofília

Griffiths uviedol, že vytvoril prvú štúdiu o eproktofiloch – ľuďoch, ktorých priťahuje uľavovanie si. Príkladom je 22-ročný Američan z Illinois, ktorý uviedol, že bol zaľúbený do dievčaťa, ktoré si v škole prdlo. „Úplne ma to ohromilo. Vedel som, že podľa biológie dievčatá prdia, ale zistenie, že aj toto konkrétne dievča je toho schopné, vo mne vyvolalo zvláštny záujem,“ prezradil Griffithsovi. Svoju záľubu v uľavovaní si nesmeroval len na ženy, ako zistil v tínedžerskom veku. So svojím kamarátom sa totiž dohodli, že prehru v stávkach budú riešiť tak, že víťaz prdne porazenému do tváre. „Takto prehrával približne každých pár týždňov počas dvoch rokov,“ poznamenal Griffiths.

Apotemnofília

Apotemnofília zahŕňa túžbu po skutočnej alebo predstavovanej amputácii. Niektorí jedinci s týmto fetišom si vystačia s fantáziou o tom, že sú amputovaní alebo majú sexuálny vzťah s niekým, kto amputáciu má. Niektorí však zašli až tak ďaleko, že sa pokúsili oklamať lekárov, aby im skutočne odstránili končatinu. Griffiths vysvetľuje, že na rozdiel od masochizmu nejde o vzrušenie z bolesti, ale o fascináciu zo zahojeného pahýľa po amputácii.

Dakryfília

Dakryfíliou sú označovaní ľudia, ktorých vzrušujú slzy. Griffiths identifikoval tri podtypy týchto fetišistov. Prvý typ nachádza vzrušenie v súcite a empatii, druhý typ sa zameriava na dominanciu a podriadenosť, kde sa plač objavuje ako súčasť mocenskej hry, a tretí typ je priťahovaný najmä vystúpením spodnej pery plačúcej osoby.

Salirofilia

Salirofilia je fetiš, pri ktorom sa ľudia vzrušujú z nečistoty a špinavých prostredí. Griffiths uvádza prípad 58-ročného Austrálčana, ktorý ako mladík často masturboval v prašných alebo špinavých miestnostiach, ako je garáž. S pribúdajúcim vekom sa jeho záujem o špinu presunul aj na partnerky, no mal problém nájsť ženy, ktoré by zdieľali jeho nadšenie. Jeho fetiš nebol obmedzený len na sexuálne situácie. Tento muž priznal, že ho vzrušovali aj zvláštne reality show ako „Faktor strachu“, kde účastníci vykonávajú nechutné úkony za peniaze. „Jednoducho považuje zneuctenie tela atraktívnej ženy za erotické,“ povedal Griffithsovi.