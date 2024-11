Domina prehovorila o klientovi s BIZARNÝM fetišom: Zaplatil šialenú sumu, potom masturboval so syrom!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tento klient údajne rád masturbuje s tehlami syru. „Prvýkrát som mu dala strašnú prirážku – 50 libier (60 eur) za päťminútový hovor cez Whatsapp –, pretože som si myslela, že mu bude trvať veky, kým sa urobí,“ priznala Melissa a dodala, že mužovi to v skutočnosti trvalo približne 90 sekúnd. Od prvého stretnutia, ktoré prebehlo pred asi piatimi rokmi, ju tento klient kontaktuje raz za 14 dní a za jediný telefonát zaplatí 100 libier (120 eur). „Občas experimentoval s maslom, raz s mliečnym pudingom, ale vždy sa vracia k syru,“ prezradila Melissa v článku pre denník Metro.

Tomorrow begins my 4 day larp as lady of the manor so tonight I am getting all the vulgarity out of my system. pic.twitter.com/gEdbeMpW6d — Melissa Todd (@MelissaRTodd) October 11, 2024

Zároveň ale priznáva, že niekedy je pre ňu ťažké viesť erotický rozhovor s mužom, ktorý masturbuje so syrom. „Veľmi sa snažím nemyslieť na to, čo by moja matka povedala, keby to počula, ani na hrozné plytvanie dobrým syrom,“ uviedla. „Na začiatku nášho pracovného vzťahu som sa opýtala, prečo má rád syr. Pokrčil plecami. Vždy to bol syr, povedal. Klienti majú málokedy zaujímavé vysvetlenie pre svoje fetiše,“ vysvetlila Melissa a dodala, že jej klient nemasturbuje s hocijakým syrom – musí to byť čedar alebo eidam.

Raz sa ho spýtala, čo urobí so syrom, keď ho použije, a klient odpovedal, že ho zahodí. Melissu tiež zaujímalo, či má pri sebe syr aj vtedy, keď sa miluje so svojou manželkou. „Samozrejme, že nie. Len musím myslieť na syr, keď je so mnou niekto iný,“ odpovedal jej. Melissa si okrem toho spomenula na minuloročné Vianoce, kedy jej okolo deviatej večer napísal a požiadal ju, aby mu ako predohru odfotila syrový tanier. „Ach, prepáč, už som sa urobil,“ odpísal jej, čo Melissu nahnevalo, pretože jej nestihol ani poslať peniaze.