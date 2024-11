Zázrak po takmer 30 rokoch: Žiačka našla starú správu vo fľaši! Keď zistila, kto ju napísal, spadla jej sánka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Po 26 rokoch sa správa vo fľaši, ktorú Makenzie Van Eyková napísala ako školský projekt, vrátila k jej dcére Scarlet. Tento neobyčajný objav spojil minulosť a prítomnosť rodiny, pričom prekvapil aj bývalého učiteľa, ktorý projekt pred rokmi vymyslel. Makenzie bola veľmi prekvapená, keď zistila, že jej dcéra našla list, ktorý napísala ešte ako dieťa. V rámci školského zadania v roku 1998 mala Makenzie napísať o kvalite vody vo Veľkých jazerách a následne vložiť svoj list do fľaše, ktorú hodila do jazera Lake St. Clair v kanadskom Ontariu, informuje portál CBC News. Vtedy ešte netušila, že list sa napokon vráti k jej rodine.

Makenzie medzičasom zabudla na svoj školský projekt až do tohto roku, kedy River Vandenberg, predškolák, našiel jej správu počas návštevy jazera so svojou starou mamou. Myslel si, že ide o nejakú mapu, ale po prečítaní zistil, že je to list od Makenzie, ktorá písala o kvalite vody. Po objavení správy vo fľaši boli River Vandenberg a jeho stará mama prekvapení a poslali nájdenú správu do školy. Učiteľka ju prečítala triede, v ktorej bola aj Makenzieina dcéra, Scarlet. Tá bola úplne šokovaná, keď zistila, že ide o list jej matky. „Úplne mi spadla sánka,“ povedala Scarlet pre CBC News. „Všetci sa pýtali, kto to je, odpovedala som, že moja mama.“

Pre Makenzie to bol silný moment, pretože sa vždy zaujímala o to, čo sa so správou stalo. „Bolo to nezabudnuteľné,“ povedala. Aj bývalý učiteľ Roland St. Pierre bol prekvapený, že správa prežila 26 rokov. „Úplne som na to zabudol, takže to bol príjemný šok,“ povedal. Aj keď je objav správy vo fľaši pozoruhodný, nie je to najdlhší čas, aký správa vo fľaši kedy prežila. Tento rekord drží 200-ročná správa, ktorá bola objavená počas archeologického výskumu na severe Francúzska v septembri. Správa, napísaná archeológom P.J. Féretom, pochádza z vykopávok, ktoré sa uskutočnili v roku 1825 na rovnakom mieste, informuje denník New York Post.