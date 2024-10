Nočná mora každého vodiča: Muž šoféroval po tmavej ceste, keď zrazu... Od šoku by ste si cvrkli!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mnoho vodičov nemá rado, keď musia šoférovať v noci. Viditeľnosť je pochopiteľne podstatne nižšia, kvôli čomu môžete ľahko prehliadnuť chodcov, ale aj lesnú zver. Na ceste uprostred polí sa to síce dá čakať, no iba málokto by očakával, že mu cestu skrižuje lesná zver v obytnej časti. Presne to sa stalo vodičovi Travisovi Morissonovi, ktorý sa o svoj zážitok podelil prostredníctvom videa na TikToku. „Bolo to len-tak-tak, dvakrát,“ napísal.

Ako vidno na záberoch, Travis prechádza okolo obytných domov a na záberoch dokonca vidno aj schránky. Zrazu mu na cestu vybehne srnka, no Travisovi sa podarí pribrzdiť a k nárazu nedôjde. To, čo však nečakal, bol druhý stret. Po chvíli sa totiž srnka rozhodla prejsť opäť na druhú stranu, a tak vodičovi skrížila cestu druhýkrát. Zábery získalo množstvo reakcií vrátane komentárov.

„Srnka chcela dostať peniaze z poistky,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „Snažila sa to ukončiť a ty si jej to nedovolil,“ pridal sa ďalší. „Toto by ma vytočilo,“ priznal tretí divák videa. Iný uviedol, že srnku videl už predtým, ako prvýkrát križovala cestu, a preto nechápe, ako je možné, že ju nevidel aj samotný vodič. „Nezabudni, že kamery v autách majú širokouhlý záber, nie je možné, aby si ju videl tak skoro bez záznamu,“ reagoval ďalší komentujúci.