Dievčina bola sama doma, spoza dverí sa jej začal prihovárať mamin hlas: Mrazivé VIDEO! Od strachu by ste sa...

USA – Existujú videá, z ktorých vám behá mráz po chrbte. Jedným z nich je aj video, ktoré sa objavilo na TikToku. Jeho autorka Bella vysvetľuje, že v tom čase bola sama doma. Zrazu však započula mamin hlas, no niečo sa jej na ňom nezdalo.

„Bola som sama doma štyri hodiny, moja mama takto nikdy nerozpráva,“ uviedla Bella vo videu. Vo videu je počuť ženský hlas, ktorý vychádza spoza zatvorených dverí spálne. „Otvor mame dvere,“ hovorí hlas ďalej a následne je dokonca počuť klopanie. „Bella, poď von. Bella, si tam, zlatko?“ počuť strašidelný hlas. Bella neskôr zdieľala ďalšie video, v ktorom vysvetlila, že zavolala svojmu susedovi o pomoc. Vo videu sa Bella pomaly blíži k dverám, zatiaľ čo hlas stále volá: „Bella.“ Nasleduje zlovestný tichý zvuk, ktorý vyvrcholí prudkým úderom do dverí.

Dvojica nahrávok nazbierala na sociálnej sieti tisíce reakcií, pričom mnohí diváci boli presvedčení, že hlas patrí entite známej ako mimik. Ide o duchovnú entitu, ktorá má schopnosť kopírovať hlasy blízkych, aby nás nalákala do falošného pocitu bezpečia. Niektorí ich opisujú ako duchov, iní ako démonov, ale zdá sa, že všetci súhlasia s tým, že ide o zlovestné nadprirodzené bytosti. Mnohých zaujímalo. Jeden z komentujúcich uviedol, že Bella v inom videu prezradila, že keď otvorila dvere, nič sa nestalo. Keď ich však znova zatvorila, klopanie pokračovalo.

Iní sa podelili o svoje vlastné skúsenosti s touto entitou, pričom jeden napísal: „Stalo sa mi to pred niekoľkými rokmi. Naozaj som si myslel, že je to moja mama a otvoril som dvere.“ Nie všetkých však Bellino video presvedčilo. Niekoľko komentujúcich poznamenalo, že mohlo ísť o zinscenovaný incident. „Pochybujem, že je to skutočné,“ uviedol jeden z nich.