Zvrátený biznis: Blondínka navštevuje domovy dôchodcov a sexuje so seniormi! Niektorí to nerobili od roku 1999

(Zdroj: Instagram/wisconsin.tiff)

Tiffany, ktorá vystupuje pod menom Wisconsin Tiff, pre denník Daily Star otvorene priznala, že rada spáva so staršími mužmi, najmä s dôchodcami. Tvrdí, že jej tajomstvom je, že každého dôchodcu, s ktorým chce spať, pozve najskôr na večeru. „Moja najobľúbenejšia vec je ísť sa s nimi najesť a nájsť medzi nami vzájomné spojenie, aby sa cítili pohodlne – najmä ak neskôr plánujeme skočiť na vec,“ vysvetlila. Tiffany priznala, že jej výber starších mužov vyvolal veľký rozruch, najmä v seniorských centrách v jej meste.

Poukazuje na to, že ju teší najmä to, že do života starších mužov prinesie vytúženú zmenu. „Som tu pre nich a sexujem s dôchodcami, ktorí to najviac potrebujú – niektorí z nich nerobia tieto veci už od roku 1999! A nielenže im vyčarujem úsmev na tvári, dávam im oveľa viac ako to,“ povedala. Prezradila tiež, že sa jej páčia starší muži, pretože sa jej zdajú jednoduchší a vyzretejší a najradšej má, keď od svojich klientov počúva, že sa opäť cítia ako mladí muži.

„Muži v mojom veku mi nevadia, no existuje dôvod, prečo sa mi páčia starší muži. Sú múdrejší a čím som staršia, tým viac si uvedomujem, čo je v živote naozaj dôležité. Dôchodcovia chcú dobrodružstvo a zábavu, nezáleží im na tom, čím sa živím,“ priblížila Tiffany. Napokon sa pochválila, že týmto spôsobom zarobí 16-tisíc libier (19 122 eur) týždenne a že sa tak skoro do dôchodku nechystá.