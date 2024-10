Psychologický test odhalí, čo je pre vás v živote najdôležitejšie: Stačí vyriešiť TENTO rébus! Výsledok vás dostane

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jeden používateľ Redditu vyzval ostatných, aby si predstavili situáciu, ako jazdia v športovom aute po opustenej ceste uprostred noci. Po ceste domov zastavíte na zastávke autobusu a všimnete si štyroch ľudí, ktorí potrebujú súrne odvoz. Ďalší autobus má prísť až ráno a do auta sa vám zmestia len traja ľudia. Nemôžete si ohýbať pravidlá. Dieťa napríklad nemôže sedieť niekomu na kolene. „Ako prvá tam stojí tehotná žena, ktorá začala mať neznesiteľné bolesti a vyzerá, že o chvíľu bude rodiť. Prosí vás, aby ste ju zaviezli do najbližšej nemocnice alebo jej aspoň pomohli pri pôrode. Ďalej tam stojí malé dieťa, ktoré plače a kričí, pretože sa stratilo a nevie nájsť svojich rodičov. Nevie kde býva, ale pozná mená oboch rodičov a chce sa k nim vrátiť domov,“ uviedol autor príspevku.

(Zdroj: Getty Images)

„Ako tretí tam stojí chirurg s kufríkom, v ktorom má lekárske nástroje. Potrebuje sa čo najskôr dostať do nemocnice, aby mohol vykonať veľmi dôležitú operáciu. A štvrtá osoba je s vami spätá a je vám blízka. Môže to byť manžel/manželka, blízky priateľ alebo láska vášho života. Aby bola situácia ešte zložitejšia, ubehlo veľa času, odkedy ste sa videli naposledy. Veľmi ste túžili po tom, aby ste sa znovu stretli, a teraz sa vám naskytla táto príležitosť. Ak ju nevyužijete, nemusí sa táto šanca už zopakovať,“ dodal autor príspevku. Napokon poznamenal, že do úvahy musíte vziať aj to, že pri sebe nemáte mobilný telefón, aby ste mohli zavolať niekomu a požiadať o pomoc. V okolí nie sú žiadne domy a autobusová zastávka je ďaleko od všetkých verejných zariadení, ako sú nemocnice a policajná stanica a domov sa odtiaľ kvôli nepriaznivému počasiu nikto nedostane. „Čo by ste urobili v takejto situácii? Koho by ste uprednostnili a komu by ste pomohli?“ spýtal sa muž.

Vysvetlenie

Pred odhalením odpovede si na chvíľu premyslite, ako by ste túto situáciu riešili. Príspevok pokračuje: „Táto hádanka je zároveň testom osobnosti. V závislosti od toho, koho si vyberiete, ukážete vaše životné priority.“ Tehotná žena predstavuje zdravie, lekár reprezentuje kariéru, stratené dieťa symbolizuje rodičovstvo a rodinný život, a samozrejme, významná osoba predstavuje lásku, priateľstvo, manželstvo alebo akýkoľvek intímny vzťah. Tento rébus/test osobnosti ukazuje, ako by ste reagovali v situácii života a smrti a aké sú vaše priority. Môže tiež odhaliť, aký dôvtipný dokážete byť pri hľadaní kompromisného riešenia a či sa dokážete obetovať.

(Zdroj: Getty Images)

Reakcie ľudí

Príspevok zaujal obrovské množstvo ľudí. Mnohí sa podelili o svoje riešenia situácie. „Budem sa tváriť, že štvrtá osoba je moje vysnívané dievča. Požičal by som športové auto chirurgovi a tehotnú ženu by som poslal s ním. Zostal by som na autobusovej zastávke s mojim vysnívaným dievčaťom a počkal by som na ďalší autobus, aby sme mohli odviesť domov stratené dieťa. Následne by som vystopoval nemocnicu a vrátil sa pre svoje auto,“ napísal jeden z komentujúcich.

Ďalší dodal: „Ak by som mal možnosť vrátiť sa pre niekoho neskôr, vzal by som najprv tehotnú ženu. Bez lekárskej pomoci sú ona aj jej dieťa v nebezpečenstve. Potom by som sa čo najrýchlejšie vrátil pre lekára a dostal ho na operačnú sálu. Potom by som sa vrátil pre dieťa a vzal by som ho buď domov, alebo na policajnú stanicu. Nakoniec by som sa postaral o svojho priateľa/priateľku. Ak by som sa nestihol vrátiť včas, aj tak by som vzal tehotnú ženu ako prvú, pretože by som sa snažil zachrániť aspoň dva životy.“