Seniorka (68) prežila klinickú smrť: Ocitla sa v nebi aj v pekle! Z toho, čo zažila, vám naskočí husia koža

(Zdroj: YouTube/700club/Getty Images)

V roku 2019 absolvovala šesťdesiatosemročná Charlotte Holmesová rutinnú prehliadku u kardiológa. Jej krvný tlak sa však náhle zvýšil na hodnotu 234/134 mmHg a lekári sa obávali, že jej hrozí mozgová príhoda alebo infarkt. Neskôr sa jej na 11 minút zastavilo srdce a bola vyhlásená za klinicky mŕtvu. Lekárom sa našťastie podarilo vrátiť ju späť medzi živých. Charlotte s odstupom času podrobne opísala údajne prežitú skúsenosť „neba“ a desivý pohľad na „peklo“ v relácii The 700 Club: „Cítila som vôňu najkrajších kvetov a potom som začula hudbu. Keď som otvorila oči, vedela som, kde som. Vedela som, že som v nebi.“ Potom ju vraj skupina anjelov priviedla hlbšie do neba. Charlotte pokračovala: „Neviem opísať, ako vyzerali nebesá, pretože je to vec, ktorú si ani nedokážeme predstaviť. Nie je tam strach, je to ako čistá radosť, keď sa ujmú velenia anjeli. Nevyzerali staro, nevyzerali chorí, nikto z nich nenosil okuliare. Vyzerali, ako keby mali okolo tridsiatky.“

Jedným z najvýraznejších momentov bolo, keď sa údajne stretla s dieťaťom, o ktoré prišla. „Pamätám si, ako som si pomyslela: 'Kto to je?' A počula som, ako mi môj nebeský Otec povedal: 'To je tvoje dieťa.'“ O tejto osobnej spomienke prezradila: „Stratila som to dieťa. Bola som tehotná päť a pol mesiaca. Pamätám si, ako mi ho ukázali a povedali: 'Charlotte, je to chlapec.' Potom bol preč. Keď som uvidela to batoľa, povedala som: 'Bože, ako je to možné?' On povedal: 'V nebi rastú, ale tam nie je čas, je to večnosť.'“ Aj keď mala možnosť zažiť krásu neba, Boh jej následne ukázal peklo ako varovanie.

„Boh ma vzal do pekla a keď som sa pozrela dolu, cítila som hnilobu a zápach mäsa. Smrdelo to tam a počula som krik. Po tom, čo som videla krásu neba, je pohľad na peklo takmer neznesiteľný,“ prezradila. „Boh mi povedal: 'Ukazujem ti to, aby som ti povedal, že ak niektorí ľudia nezmenia svoje spôsoby, tu budú žiť.' Počula som ho, ako hovorí: 'Máš čas vrátiť sa a zdieľať to.'“ A presne to Charlotte urobila. Povedala, že po tejto skúsenosti pocítila, ako ju to ťahá späť do tela a práve v tej chvíli si jej manžel všimol, že sa jej pohlo oko. Po 11 minútach bola oživená, úplne sa zotavila a z nemocnice ju prepustili o dva týždne neskôr. Napokon zomrela v roku 2023 vo veku 72 rokov na následky infarktu.