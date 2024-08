Odborník na posmrtný život odhalil SEDEM posmrtných fáz: Duša nikdy nezomrie, s každou sa stane toto!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vo virálnom videu odborník divákov prevedie siedmimi fázami po smrti pred tým, ako vystúpime do neba a vstúpime do sveta duchov. Odvoláva sa pritom na zistenia v knihách Michaela Newtona „Cesta duší“ a „Osud duší“, ako aj na stovky ľudí, ktorí si spomínajú na minulý život. Rozoberá tiež skúsenosti niektorých ľudí s posmrtným presunom do neba. Keith hovorí, že prvou fázou je odpútanie duše od tela. „Niekedy sa vznáša nad miestom činu,“ priblížil. Veľa ľudí po smrti sa podľa jeho slov snaží rozprávať s osobami okolo seba, aby ich presvedčili, že ešte stále žijú. Keith tvrdí, že je to vlastne pravda, pretože duša nikdy neumiera.

Druhá fáza zahŕňa dušu, ktorá je vtiahnutá do tunela smerom k svetlu, než sa s ňou stretne sprievodca. Keith hovorí, že zvyčajne je to príbuzný, ale v prípade starších ľudí to môže byť duchovný sprievodca. „Najčastejším opisom celého procesu je neopísateľná láska, blaženosť a čistá extáza,“ tvrdí. „Zdá sa, že celý tento zážitok sa líši v závislosti od toho, ako je duša zrelá. Mladšie duše sa zvyčajne stretnú s príbuzným, s niekým, koho spoznajú z tohto sveta,“ prezradil ďalej. Treťou fázou je podľa Keitha návrat domov, kde sa duše stretávajú s rodinou. Štvrtá fáza je definovaná ako uzdravenie, ako oddychová, omladzovacia stanica, ktorá nám pomáha zotaviť sa z tohto ťažkého života na Zemi.

Piata fáza je prehodnotenie života, kde sa môžeme pozrieť späť bez akéhokoľvek posudzovania. Keith vysvetľuje: „Je to akoby sme v priebehu niekoľkých minút videli každú skúsenosť, ktorú sme za celý život prežili – ako sme ovplyvnili ľudí, ako naše činy ovplyvnili iných ľudí z ich pohľadu, ako sa cítili – a to všetko sa deje bez posudzovania, bez trestu.“ Hovorí, že to prebieha pred radou starších, ktorí boli opísaní ako cirkevní starší oblečení v rúchach. Výber nového života je šiesta fáza, v ktorej musíme zistiť, aké lekcie sa potrebujeme naučiť v ďalšom živote, aby sme sa mohli vyvíjať ako duša. „Tu prichádzajú na rad naše karmické lekcie a my sa začíname spájať a začíname hovoriť s našou druhou rodinou duší a zisťujeme, ako môžu vstúpiť do nášho života a zvyčajne nám dajú ťažšiu lekciu,“ hovorí Keith.

(Zdroj: Getty Images)

Poslednou, siedmou fázou, je príprava na znovuzrodenie, kde sa zrejme zúčastňujeme na hodine rozpoznávania, aby sme sa pripravili na scény, ktoré sa odohrajú v našom budúcom živote. „Pomôže nám to posunúť sa na určitú cestu, ktorou sa potrebujeme vydať," povedal Keith. „Náš sprievodca sa nás opýta, či sme pripravení odísť, a my sa vydáme presne tým istým tunelom do matky a do maternice pre náš ďalší život a urobíme to znova,“ dodal. Video prilákalo množstvo divákov. Jeden z komentujúcich napísal: „Nechcem sa vrátiť. Je tam aj taká možnosť?“ Druhý zavtipkoval: „Zomieranie znie ako ťažká práca. Príliš veľa stretnutí.“ Iná komentujúca uviedla: „Môj drahý priateľ zomrel. Spala som a snívalo sa mi, že ma objal a povedal, že ma miluje. Otočil sa a prešiel dlhou tmavou miestnosťou k osvetleným dverám.“