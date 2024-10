Chudnutie bez námahy už nie je utópiou: Vedci vyvinuli prelomovú tabletku! Účinky ako po 10-kilometrovom behu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Chceli by si ste pravidelne behať, ale nemáte na to čas, prípadne vám to nedovolí váš zdravotný stav? Váš problém zrejme časom vyrieši pilulka nazvaná LaKe, ktorú vyvinuli vedci v Dánsku. Počas jej testovania na laboratórnych potkanoch sa totiž preukázalo, že vyplavuje toxíny a posilňuje srdce. „Vyvinuli sme molekulu, ktorá dokáže napodobniť prirodzenú metabolickú reakciu tela na náročné cvičenie a hladovanie,“ povedal chemik Thomas Poulsen z Aarhuskej univerzity, ktorý viedol celý výskum publikovaný v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry. „V praxi privedie telo do metabolického stavu zodpovedajúceho behu na desať kilometrov vysokou rýchlosťou s prázdnym žalúdkom.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Po cvičení sa telo zvyčajne dostane do fázy, v ktorej stúpne hladina laktátu a ketónov. Okrem toho, že tento nárast spustí uvoľňovanie hormónov potláčajúcich chuť do jedla, vyplavuje z krvného obehu aj mastné kyseliny, čím znižuje riziko ochorení, ako sú srdcové choroby, mŕtvica a cukrovka 2. typu a urýchľuje regeneračné systémy organizmu. Uvoľňovanie laktátu zároveň pomáha udržiavať metabolické funkcie. Medzitým sa v pečeni produkujú ketóny a nastupujú vždy, keď telo začne premieňať tuk na energiu po dlhej námahe, počas hladovania alebo pri deficite sacharidov. Vedci uvádzajú, že LaKe dokáže bezpečne a účinne kontrolovať tak množstvo laktátu, ako aj ketónov produkovaných v tele.

„Môže byť komplikované udržať si motiváciu a bežať mnoho kilometrov vysokou rýchlosťou bez jedla,“ vysvetlil Poulsen. LaKe je prísľub, že prinesie výhody bez ťažkostí spojených s námahou, čo by mohlo zmeniť situáciu pre tých, ktorí trpia rôznymi zraneniami alebo majú zhoršený zdravotný stav. „Pre ľudí s fyzickými ochoreniami, ako je slabé srdce alebo celková slabosť, môže byť tento výživový doplnok kľúčom k lepšiemu zotaveniu.“ Molekula sa čoskoro podrobí testom na ľuďoch, aby sa overila jej bezpečnosť a účinnosť. V prípade úspechu by mohla byť uvedená na trh.