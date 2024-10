Partia navštívila opustené miesto s DESIVOU povesťou: Jeden z nich sa už nevrátil! Detaily TEMNÉHO zmiznutia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LA MUSSARA - Výlet štyroch priateľov do opusteného mesta so strašidelnou povesťou La Mussara v Katalánsku sa na začiatku deväťdesiatych rokov stal pre jedného z nich osudným a nikdy sa z neho nevrátil. Záhadnou udalosťou sa zaoberá aj podcast MrBallan a podrobne mapuje udalosti, ktoré predchádzali jeho nečakanému zmiznutiu.

Dedinka so strašidelnou povesťou La Mussara vo vysokých kopcoch Katalánska zostala opustená v 60. rokoch 20. storočia. V priebehu rokov sa ju odvážilo navštíviť niekoľko dobrodruhov, a to najmä v období Halloweenu. Jeden z návštevníkov sa však z tohto miesta nikdy nevrátil. V podcaste MrBallan jeho autor hovorí, že 36-ročný muž Enrique Martinez zbieral 16. októbra 1991 popoludní v tejto oblasti huby. Deň mu pokojne ubiehal v spoločnosti manželky Anny a ich dvoch priateľov Jorgea a Sophie. Keď sa neskôr ocitli v blízkosti opustenej osady, rozhodli sa ju preskúmať. Jorge ich doviedol k skale známej ako La Piedra del six, kde sa začali tvoriť strašidelné hmly, ktorými je táto oblasť známa.

Traduje sa o nej legenda, že skok cez tento kameň môže človeka preniesť do inej dimenzie. „Jorge položil ruku na vrchol tohto zvláštneho kameňa,“ hovorí moderátor podcastu. „Kedysi tadiaľ pochodovali moslimské armády, čo sa prenieslo aj do jej názvu, lebo Mussara znamená miesto na pochod. Vždy sa zastavili pri Šiestom kameni, pretože verili, že má magickú moc, ktorá im môže pomôcť poraziť nepriateľov v nadchádzajúcich bitkách,“ prezradil ďalej. Jorge vyzval svojich priateľov, aby sa tiež dotkli „nadprirodzeného“ kameňa. Všetci okrem Sofie neochotne súhlasili. Keď okolo nich zhustla hmla, domnievali sa, že počujú, ako v neďalekom jazere čoraz hlasnejšie kvákajú žaby. Enriqueho pozornosť však zrazu upútala ďalšia znepokojujúca udalosť.

„Bola hustá hmla, ktorá zakrývala kostol a na sekundu sa rozostúpila. Enrique mal plný výhľad na jedno z okien tohto opusteného kostola. Stála v ňom tmavá postava a pozerala na neho a jeho priateľov. Hneď ako ju zbadal, zmizla a potom sa hmla opäť stiahla a zakryla okno. Stál v ohromenom tichu a netušil, či sa to, čo práve uvidel, naozaj stalo, alebo to bola len jeho predstava.“ Nikto z ľudí v skupine si ten zvláštny výjav nevšimol a Enrique sa snažil na všetko zabudnúť. Keď sa hmla zatiahla, pokračovali v prieskume podivného opusteného mesta. Keďže viditeľnosť bola čoraz horšia, ocitli sa na cintoríne. Anna náhodou narazila do náhrobného kameňa, prevrátila ho a rozbila. Akoby to nebolo dosť zlé znamenie, už aj tak hustá hmla začala ešte viac hustnúť. Vtedy si uvedomila, že svojho manžela už nejaký čas nevidela.

La Musara es un despoblado perteneciente al término municipal de Vilaplana, en la provincia de Tarragona. Está sin habitar desde 1959. pic.twitter.com/OBhsON26BM — Lugares con Magia (@LugaresConMagia) October 31, 2016

Sophia sa čoraz pevnejšie držala Jorgeho ruky. A hoci predtým o tomto mieste veľa žartoval, začal sa cítiť trochu vystrašene z toho, čo sa deje. Vybrali sa smerom dolu a kráčali rýchlejšie smerom k Anninmu hlasu. Ako sa obaja približovali, zvuk žiab v rybníku bol čoraz hlasnejší a hlasnejší, až ju takmer nepočuli. Potom však zrazu ustal a počuli len Annin plač. „Jorge a Sophia v skutočnosti Annu pre hmlu nevideli, ale išli smerom, odkiaľ počuli jej hlas. Nakoniec ju našli skrčenú chrbtom k nim priamo na mieste, kde predtým stál Enrique a hľadel na kostolné okno. Jediné, čo im cez slzy dokázala povedať, bolo: 'Je preč'," uviedol moderátor podcastu. Kvôli hustej hmle a slabému svetlu nemohla trojica La Mussara dôkladne prehľadať. Upozornili však úrady a polícia na druhý deň preskúmala oblasť. „Enrique sa nikdy nenašiel,“ hovorí Ballen. „Jeho manželka, jeho priatelia ani úrady stále netušia, čo sa mu stalo,“ dodal.