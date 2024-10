TOP 10 piesní, ktoré si ľudia želajú počuť tesne pred smrťou: Nájdete v zozname aj svoj obľúbený hit?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pieseň Franka Sinatru „My Way“ a pieseň skupiny The Beatles „Hey Jude“ patria medzi najobľúbenejšie piesne, ktoré si nevyliečiteľne chorí ľudia vyberajú, aby im hrali v ich posledných chvíľach. V ankete 1000 respondentov hlasovalo aj za piesne „Over The Rainbow“ od Judy Garlandovej a „I Will Always Love You“ od Whitney Houstonovej. Zoznam obsahuje 10 najhranejších piesní. Sinatrová kultová skladba „My Way“ obsadila absolútne prvú priečku a desiate miesto patrí skupine Queen so skladbou „These Are The Days Of Our Lives“. Medzi ďalšie obľúbené skladby, ktoré sa nedostali do prvej desiatky, patria „Jolene“ od Dolly Partonovej, „Forever Young“ od Alphaville a „Dancing Queen“ od skupiny ABBA, informuje denník Daily Mail.

Tu je kompletný zoznam 10 skladieb, ktoré chcú ľudia najčastejšie počuť na sklonku života:

My Way – Frank Sinatra I Will Always Love You – Whitney Houston (Simply) The Best – Tina Turner Over The Rainbow – Judy Garland Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper Angels – Robbie Williams What A Wonderful World – Louis Armstrong Beautiful – Christina Aguilera Hey Jude – The Beatles These Are The Days Of Our Lives – Queen

Charitatívna organizácia zodpovedná za tento prieskum dospela k záveru, že hudba zohráva najdôležitejšiu úlohu u ľudí, ktorí majú pred sebou posledné minúty života. Pomáha im aj ich blízkym upokojiť sa a nájsť uvoľnenie. Podľa štatistík až 61percent ľudí uviedlo, že im hudba pomohla zmierniť úzkosť a emocionálne utrpenie. „Medzi ďalšie výhody patrí vytvorenie spoločného zážitku, ktorý ich zblíži, vytvorenie pocitu normálnosti a pomoc pri odpútaní pozornosti umierajúceho od fyzických príznakov jeho choroby,“ uviedla charita. Expertka na muzikoterapiu a výskumná pracovníčka na Queen's University Belfast, Tracey McConnellová, uviedla: „Nevyliečiteľné choroby, bolesť a strach zo smrti môžu vyvolávať pocity bezmocnosti a izolácie, aj keď sú blízki pri vás. Hudba môže pomôcť ľuďom vyjadriť svoje pocity a cítiť sa lepšie, bez ohľadu na ich zdravotný či emocionálny stav.“

Charitatívna organizácia uviedla, že prevažná väčšina (83 percent) z 10 500 dospelých opýtaných považuje kvalitu života za dôležitejšiu ako dĺžku života v prípade vážnej choroby. „Každý deň prichádzame v našej nemocnici do styku s úmrtím. Určite nie je prekvapením, že na prvom mieste každého človeka je kvalita života – bez bolesti, s možnosťou zachovať si dôstojnosť a sebaúctu a byť obklopený blízkymi. To sa zhoduje s tým, čo moji kolegovia a ja každý deň počúvame od ľudí, ktorým pomáhame. Je veľmi znepokojujúce, ako často tieto základné potreby nie sú uspokojené. Každý si zaslúži najlepšiu možnú paliatívnu starostlivosť na konci života bez ohľadu na to, kto je a kde žije,“ povedala sestrička Jan Pamerová z nemocnice z Cardiffu.