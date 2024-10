Dobrodruh strávil noc v Amazonskom pralese: O druhej ráno sa prebudil v roztrhanom stane! A čo nasledovalo...

(Zdroj: Instagram/paulrosolie)

„Bolo to ako bitka o Helmov žľab. Nezažmúril som oka,“ prezradil Rosolie, ktorý pravidelne zdieľa amazonské dobrodružstvá so svojimi 1,1 milióna sledovateľmi na Instagrame. Sprievodné zábery ukazujú, ako sa vyčerpaný prírodovedec pokúša o druhej hodine ráno zaspať, keď mu stan vyplienili mravce listnáče – ostnaté druhy známe tým, že zbierajú listy a potom ich kompostujú na pestovanie húb v podzemných hubárňach. Na videu je vidieť, ako si mravce namiesto listov odnášajú kusy materiálu zo stanu preč. Rosolie dokonca tvrdil, že sa zobudil na to, ako ho jeden z mravcov uhryzol do ucha a pokúsil sa ho odniesť tiež.

„Vyrezávajú diery také veľké, že by som cez ne mohol prestrčiť päsť. Čo znamená, že všetko ostatné z amazonského pralesa mi teraz lezie do stanu,“ povedal. Ak doteraz nebola situácia dostatočne drsná, podľa záberov, ktoré pripomínajú scény z Indiana Jonesa, sa do jeho stanu dostali aj komáre, stonôžky a dokonca tarantula veľká ako tanier. „Takto vyzerá kempovanie v divočine,“ poznamenal. „Niekedy si stan postavíte na nesprávnom mieste a mravce či bohovia džungle sa rozhodnú, že to bude najhoršia noc vo vašom živote,“ dodal vášnivý prírodovedec.

Rosolie už takmer 20 rokov bojuje za ochranu ohrozených ekosystémov po celom svete. Je tiež zakladateľom organizácie Junglekeepers, ktorá sa zameriava na ochranu peruánskej Amazónie pred hrozbami, ako sú ťažba zlata, odlesňovanie a pytliactvo. Tento ochranca prírody zaznamenal svoje amazonské dobrodružstvá v knihe „Mother Of God“ a objavil sa aj vo viacerých podcastoch. V epizóde relácie „Eaten Alive“ na Discovery Channel z roku 2014 Rosolie súhlasil, že sa nechá zožrať anakondou. „Chýbalo len pár centimetrov, aby mi explodovali rebrá,“ povedal odvážlivec, ktorý mal na sebe špeciálny ochranný oblek. Nakoniec to vzdal po tom, ako mu had začal požierať hlavu, informuje denník New York Post.