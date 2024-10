VIDEO Muža vydesilo blikajúce svetlo v kuchyni: Myslí si, že uňho straší! Ľudia ho varujú pred väčšou hrozbou

(Zdroj: Reddit/Diligent_Lion1306)

„Prosím, pre lásku Božiu, odhaľte príčinu,“ poprosil používateľ ostatných ľudí na sociálnej sieti. „Začalo to pred niekoľkými týždňami. Dnešná noc bola zďaleka najintenzívnejšia. Po chvíli to prestalo. Dúfajme, že sa k tomu vyjadrí elektrikár alebo niekto podobný,“ dodal. Netrvalo dlho a ostatní používatelia sa mužovi vybrali na pomoc. Jeden z nich navrhol, že by mohlo ísť o paranormálnu aktivitu. „Musíte vedieť, že v byte/dome straší, pretože to nemôže byť úplne prvá vec, ktorú ste si všimli. Som si istý, že sa vám predtým vyskytli iné veci alebo ste mali zvláštny pocit, akoby vás niekto sledoval,“ napísal komentujúci.

Iných však teória o nadprirodzených javoch nepresvedčili a domnievali sa, že svetlo mohol niekto zhasínať a rozsvecovať, keďže na zábere nie je zachytená celá miestnosť. Iní ponúkli praktickejšie návrhy. „Môže to byť horšie ako duch, môže to byť skrat,“ uviedol ďalší. „Zavolal by som elektrikára, kým sa zo strašidelného blikania nestane strašidelný oheň,“ pridal sa iný komentujúci. K incidentu sa však vyjadril aj elektrikár, podľa ktorého nejde o problém s elektrikou. „Skratky takto nefungujú,“ vysvetlil.

Ďalší používatelia, ktorí tvrdili, že sú elektrikári, uviedli, že je to pravdepodobný dôsledok tepelnej ochrany zabudovanej do svetla. Drôty sa zmenou ročných období rozťahujú a sťahujú, čo môže spôsobiť podobné blikanie. Autor príspevku neskôr v komentári uviedol, že keď vypol príslušný istič, k podobnej poruche už nedošlo.