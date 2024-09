Odborník upozorňuje na PÄŤ častých finančných zlozvykov: Kvôli nim prichádzate o peniaze! Takto sa ich zbavíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Ak sa neustále snažíte šetriť, no napriek tomu máte pocit, že máte čím ďalej, tým menej financií, možno robíte týchto päť chýb, pred ktorými varoval odborník. Zároveň sa podelil o praktické rady, ako prekonať škodlivé návyky, kvôli ktorým vaše úspory nerastú.

Finančná stabilita sa často zdá nedosiahnuteľná. Napriek tvrdej práci a stabilným príjmom mnoho ľudí čelí ekonomickému boju a snažia sa šetriť všade, kde sa dá. Ako však v článku na portáli New Trader U upozornil Steve Burns, investor a obchodník, ktorý sa v súčasnosti venuje vzdelávaniu obchodníkov v oblasti psychológie a ziskovosti, za nedostatok financií častokrát môžu na prvý pohľad neškodné každodenné návyky. Ponúka preto praktické rady, ako ich prekonať a vďaka tomu neprichádzať o veľké čiastky peňazí mesačne.

Život nad pomery

Jedným z najškodlivejších zvykov je míňať viac, ako zarobíte. Často sa to prejavuje nadmerným používaním kreditných kariet a prijímaním osobných pôžičiek na nepodstatné nákupy. Keď neustále míňate viac, ako zarábate, vyčerpáte svoje súčasné zdroje a pozastavíte svoju budúcu finančnú stabilitu. Napríklad používanie kreditnej karty na financovanie luxusnej dovolenky alebo kúpa najnovšieho smartfónu môže poskytnúť okamžité uspokojenie, no môže viesť k dlhodobému finančnému stresu. Ak sa chcete zbaviť tohto zvyku, začnite pozorne sledovať svoje výdavky. Porovnajte svoje výdavky so svojimi príjmami a identifikujte oblasti, v ktorých môžete znížiť míňanie finančných prostriedkov. Zvážte používanie hotovosti, aby boli vaše nákupy hmatateľnejšie a zostali v rámci vašich finančných možností.

Zanedbávanie tvorby a sledovania rozpočtu

Mnoho ľudí považuje zostavovanie rozpočtu za obmedzujúce alebo časovo náročné, ale je to nevyhnutný nástroj, ak chcete ušetriť. Bez rozpočtu je ťažké pochopiť, kam idú vynaložené peniaze a identifikovať oblasti na zlepšenie. Vytvorenie realistického rozpočtu zahŕňa zoznam všetkých zdrojov príjmov a kategorizáciu výdavkov. Začnite s fixnými nákladmi, ako sú platby nájomného alebo úveru, energií a poistenia. Potom prideľte prostriedky na variabilné výdavky, ako sú potraviny, zábava a úspory. K dispozícii je veľa aplikácií a nástrojov na tvorbu rozpočtu, ktoré tento proces zjednodušujú. Tieto digitálne pomôcky vám môžu pomôcť sledovať vaše výdavky v reálnom čase a poskytnúť prehľad o vašich modeloch výdavkov. Kľúčom je pravidelne kontrolovať svoj rozpočet a podľa potreby ho upravovať, aby zostal relevantný a dosiahnuteľný.

Neúspech pri budovaní núdzového fondu

Život je nepredvídateľný a finančné krízy môžu nastať kedykoľvek. Bez núdzového fondu môžu neočakávané výdavky, ako sú opravy auta, lekárske účty alebo strata zamestnania, rýchlo viesť k hromade dlhov. Ideálny núdzový fond by mal pokryť tri až šesť mesiacov životných nákladov. Aj keď sa to môže zdať náročné, začnite v malom – z každej výplaty si napríklad odložte 20 alebo 50 eur. Zvážte automatizáciu svojich úspor, aby bol proces jednoduchý a konzistentný. Zaobchádzajte s núdzovým fondom ako s neobchodovateľným výdavkom vo svojom rozpočte.



Impulzné nákupy

Takéto kúpy môžu rýchlo narušiť aj ten najdôkladnejšie naplánovaný rozpočet. Neplánované nákupy, často poháňané emóciami alebo uhladeným marketingom, môžu časom výrazne narásť. Pred nákupom produktov nad určitú sumu preto radšej počkajte napríklad 24 hodín. Táto pauza vám umožní vyhodnotiť, či je nákup v súlade s vašimi finančnými cieľmi. Ďalšou účinnou stratégiou je odhlásiť sa z odberu propagačných e-mailov a vyhnúť sa nakupovaniu alebo prehliadaniu obchodov na internete, keď nemáte v úmysle nakupovať.

Stanete sa obeťou inflácie životného štýlu

So zvyšujúcim sa príjmom je často tendencia úmerne zvyšovať spotrebu. Tento zvyk, známy ako inflácia životného štýlu, vám môže brániť v zlepšovaní finančnej situácie napriek tomu, že zarábate viac. Keď dostanete zvýšenie alebo bonus, odolajte nutkaniu okamžite zlepšiť svoj životný štýl. Namiesto toho zvážte pridelenie významnej časti do úspor alebo ju využite na splatenie dlhu.